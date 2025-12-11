Aunque el Volcán es uno de los estadios más ‘difíciles’ del futbol mexicano, no estaba en los planes de nadie en Toluca la derrota en la ida de la gran final. El equipo choricero cayó por la mínima en el primer juego de la serie ante Tigres, y si bien está con vida en la fase, significó un mal trago para todos. Los ‘Diablos Rojos’ no se traen más que una mochila de ilusiones.

Para poder lograr el bicampeonato en este Apertura 2025, los escarlatas tendrán que hacerse fuertes en casa y revertir el marcador desfavorable. Desde la llegada del ‘Turco’, han convertido el Estadio Nemesio Diez en un ambiente temible y eso intentarán generar en su rival. Las gradas estarán repletas de aficionados esperanzados de lograr la remontada.

Reafirmando la fe de todo Toluca, hay un antecedente que augura una posible épica en el partido de vuelta de la final ante los Tigres. El registro tiene como protagonista ni más ni menos que a Antonio Mohamed, en quien están puestas todas las expectativas. El ‘Infierno’ buscará repetir un acontecimiento del pasado en el encuentro del próximo domingo.

No es la primera vez que el entrenador argentino comienza por debajo en el marcador en una final ante los ‘Universitarios’. En el Apertura 2014, Mohamed cayó por 1-0 ante Tigres en la ida de visitante, y en la vuelta lo goleó 3-0 de local. Aquella vez, once años atrás, estaba al mando del América, y tras haber caído por la mínima en el primer juego, le dio un repaso táctico a Tuca Ferretti en la revancha.

Es más, el dato es todavía más preciso: al igual que en 2025, la ida fue el 11 de diciembre y la vuelta fue el 14 de diciembre. En esa oportunidad, Joffré Guerrón anotó para Tigres, mientras que en la revancha lo hicieron Michael Arroyo, Pablo Aguilar y Oribe Peralta para América. Ahora, el Turco querrá repetirlo con Paulinho… y el retorno de Alexis Vega tras una larga lesión.

El festejo de Mohamed tras ganarle la final a Tigres en 2014 [Foto: Getty]

Otro dato que pone a Mohamed en buena posición para la revancha, es que el DT de Toluca ha dirigido 6 finales de Liga MX contra 0 de Guido Pizarro. El ‘Turco’ fue campeón en cuatro de las seis e intentará que sean cinco de siete, y poder levantar el título del Torneo Apertura 2025. Luego es futbol y habrá que jugar, pero toda la afición podrá confiar en que en el banquillo cuenta con alguien que sabe cómo jugar estos partidos.

La remontada de Antonio Mohamed en la final ante Tigres en 2014: