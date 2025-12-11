¡Sólo quedan noventa minutos! Toluca, campeón defensor del título, quedó con un mal sabor de boca en su visita al Volcán, donde perdió por 1-0 ante Tigres. Los ‘Diablos Rojos’ tenían expectativas de traerse un marcador favorable del partido de ida, pero cayeron como visitantes y ahora deberán remontar en casa.

Publicidad

Publicidad

El conjunto escarlata tuvo un flojo primer tiempo, donde los ‘Felinos’ fueron superiores con el empuje de su público. Para colmo, al regresar del vestidor, Hugo González cometió un osotote y le obsequió el gol a Ángel Correa, tanto que marcó la única diferencia. Luego, en el complemento Toluca mereció empatar pero le faltó eficacia.

Con este resultado adverso, el equipo choricero necesita ganar por dos goles en la vuelta para ser campeón. En esta instancia decisiva, a diferencia de las rondas anteriores de la Liguilla, no hay ventaja deportiva: no podrá usar a su favor la posición en la tabla general. De este modo, todo se resolverá según el resultado global de la serie.

Toluca buscará hacerse fuerte en el ‘Infierno’ [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

En caso de vencer por un gol, habrá prórroga. Tal como lo dispone la reglamentación de la final de la Liga MX, si hay igualdad en el marcador total, se procede a un alargue de treinta minutos. De persistir el empate tras el tiempo extra, habría penales. Eso sí, si Toluca empata o pierde, perderá la final y Tigres será campeón.

Bajo estas circunstancias, Toluca tendrá que recurrir a su “Plan Z”: arriesgar a Alexis Vega como sea, sin importar la condición en la que se encuentre. Si bien ya tendría que estar para regresar, lo cierto es que hace dos meses no suma minutos oficiales de futbol y no estará apto al ciento por ciento. El capitán tendrá que ponerse el overol y jugar.

ver también En Argentina piden quitarle al Turco Mohamed a Toluca para dirigir Copa Libertadores: “El indicado”

El partido de vuelta entre Toluca y Tigres se jugará el próximo domingo 14 de diciembre, en el Estadio Nemesio Diez, la fortaleza de los ‘Diablos Rojos’. Ante un recinto que se vendrá abajo con el calor de la afición, el conjunto escarlata recibirá a los ‘Universitarios’ a partir de las 19.00 horas. No pasará de ese día: en el ‘Infierno’ se definirá el campeón del Torneo Apertura 2025.

Publicidad

Publicidad