Desde hace ya algunos años la rivalidad entre Cruz Azul y el Club América ha crecido y es que la escuadra azulcrema y los celestes se han encontrado en las fases finales de la Liga MX en varias ocasiones, siendo de los clubes más grandes los que más veces han llegado a estas instancias, por lo que ahora los refuerzos que suma cada uno son de vital importancia.

En caso de que alguno pueda sumar a un refuerzo importante, el otro tendría que hacer lo propio porque la rivalidad cada vez es más compleja, tanto que en este Apertura 2025 ambos ya quedaron eliminados antes de la Final. Es por eso que la pelea por algún fichaje se vuelve severa cuando uno se lo lleva, sobre todo si el otro lo buscaba.

¿Qué jugador le robaría Cruz Azul al América?

En esta ocasión ya empiezan los rumores sobre posibles fichajes que podrían llegar al Nido, uno de ellos es precisamente Agustín Palavecino. Incluso, desde el semestre anterior se habló de su llegada pero el equipo de Necaxa estaba bajo las riendas de Fernando Gago y éste no lo dejó salir, por lo que se decía que había un acuerdo de palabra.

Por tanto, La Máquina sí se pudo llevar a José Paradela otro de los elementos que interesaba, sin embargo, el periodista de Fox Deportes, Paco Montes confirmó que ahora Palavecino está justo más cerca de llegar a Cruz Azul, puesto que la idea era contar con estos dos elemento juntos, por lo que pronto podría cerrarse la contratación.

Aquí hay un grave problema para América, ya que Santiago Baños ha estado acostumbrado a fichar jugadores con el torneo ya empezado y seguramente los cementeros en cuanto acaben su participación en la Copa Intercontinental podrían cerrarla. De esta manera, si logran concretarlo le ponen un camino más complicado a los azulcremas en cuestión de fichajes.

