Desde hace ya algunas semanas cuando Pumas perdió a Guillermo Martínez y a José Juan Macías, el equipo, de nueva cuenta comenzó a buscar un centro delantero. Este es uno de los trabajos que más se le ha complicado a Efraín Juárez, puesto que las lesiones le han costado jugadores y además encontrarlos no es sencillo.

Sabemos que encontrar este tipo de jugadores es de lo menos fácil en un mercado y sobre todo en el invernal, donde la mayoría de ellos ya tiene un acuerdo o contratos firmados. En el torneo anterior, los universitarios trataron de hacer lo mejor posible con un presupuesto limitado, pero lamentablemente las lesiones pasaron factura.

Prefiere Pumas sobre León

Ahora se buscará invertir con la llegada de Antonio Sancho para conseguir a los fichajes más esperados. Será en esta ocasión la oportunidad de buscar no sólo uno de renombre, sino que tenga gol. Es así como la idea principal es conseguir el refuerzo de Diber Cambindo quien estaría dejando Necaxa para volver a la Ciudad de México.

El ya campeón goleador de la Liga MX está siendo pretendido por el Club León, otra de las propuestas atractivas que se le presentan. Si bien, ambos equipos han estado alejados de los títulos recientemente, de acuerdo con Mediotiempo, Cambindo estaría aprobando la decisión de llegar a la escuadra auriazul en lugar de irse con lo esmeraldas.

Cabe mencionar que el futbolista ya estuvo en Cruz Azul, por lo que conoce la CDMX y estaría arribando de nueva cuenta. Se espera que en las próximas semanas se pueda concretar el fichaje, si no es que entra otro equipo en busca de él, ya que no son los únicos clubes que tienen problema con la falta de gol y que podrían convencerlo.

En síntesis

El club Pumas busca un centro delantero tras las lesiones de Guillermo Martínez y José Juan Macías .

busca un centro delantero tras las lesiones de y . El refuerzo principal en la mira de Pumas es el ex-campeón goleador Diber Cambindo , actualmente en Necaxa .

es el ex-campeón goleador , actualmente en . Según Mediotiempo, Diber Cambindo prefiere fichar con Pumas sobre el interés del Club León.

