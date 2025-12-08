Luego de su paso por Juárez en 2025, Martín Varini dejó al club tras meterlo por primera vez a la Liguilla del torneo de Primera División de México. Pese al éxito, el director técnico uruguayo decidió poner punto final al torneo a su ciclo y renovó aires.

Tras algunos días negociando, Necaxa decidió contratar al DT para tener un renacer luego de un mal paso en el Apertura 2025, donde terminaron en la 13° colocación y ni siquiera poder ingresar a la Liguilla o Play-In. Fernando Gago no pudo ser una continuidad del buen trabajo de Nicolás Larcamón.

Ahora, el cuadro rojiblanco publicó un video donde se lo ve al estratega firmar el contrato y posar con la indumentaria de la institución de Aguascalientes. “Hola Rayos, ya estoy aquí en casa pronto para iniciar un nuevo torneo Vamos con todo“, comentó para la afición.

Así lo presentaron con el siguiente mensaje en un posteo en redes sociales: “¡Bienvenido a los Rayos, profesor! Oficialmente, el profesor Martín Varini es nuestro nuevo Director Técnico rumbo al torneo Clausura 2026. ¡Juntos con todo y por todo!“.

¿Cómo fue el ciclo de Martín Varini en Juárez?

En lo que respecta a lo meramente numérico, Varini dirigió 42 partidos, en los que registró 14 triunfos, 14 empates y 14 derrotas, significando una efectividad en la cosecha de puntos del 44,44%. Pero, el logro más importante es haber estados entre los ocho mejores equipos del país por primera vez.

