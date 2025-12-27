Necaxa es uno de los equipos de la Liga MX que más activos se ha mostrado durante el mercado tanto en las llegadas como en las salidas. Si en los últimos días se confirmó la venta de Díber Cambindo a Club León, ahora los Rayos están cerca de concretar otra operación millonaria.

Publicidad

Publicidad

De acuerdo a lo informado por Tom Bogert, periodista de The Athletic y especialista en la MLS, Necaxa llegó a un acuerdo con Atlanta United para vender a Tomás Jacob por unos 5 millones de dólares aproximadamente. El argentino duró muy poco en México.

El paso de Tomás Jacob por Necaxa

Recordemos que Necaxa fichó a Tomás Jacob en julio de este año por 3 millones de dólares aproximadamente a Newell’s Old Boys de Rosario. El argentino, quien puede jugar de defensa central y también de mediocentro, solo ha disputado 17 partidos con los Rayos.

Tomás Jacob fue titular en 15 de esos 17 encuentros (14 por Liga MX y 3 de Leagues Cup) y convirtió un gol. Necaxa compró al argentino por 3 millones y lo vendería por 5 millones, por lo tanto el equipo del flamante entrenador Martín Varini saca una ganancia con el futbolista.

Publicidad

Publicidad

Tomás Jacob enfrentando a Inter Miami (Getty Images)

El técnico de Atlanta United es Gerardo Martino, quien ya hizo historia con el conjunto de la MLS. El entrenador argentino es una leyenda de Newell’s Old Boys y es muy probable que ya lo conozca a Tomás Jacob de sus inicios en el futbol argentino, donde disputó 50 partidos con el club sudamericano.

ver también ¿Quién se lo queda? Necaxa y Pachuca se disputan el fichaje de Thiago Borbas de Bragantino

De esta manera, Necaxa logra una venta importante pero también se le va un jugador clave del plantel. Por lo tanto, los Rayos seguirán activos en el mercado y saldrán en busca de un reemplazante de Tomás Jacob, quien seguirá su carrera en la MLS.

Publicidad

Publicidad

En síntesis