Necaxa

No duró ni un año: Necaxa estaría cerca de vender a Tomás Jacob a Atlanta United de la MLS

Tomás Jacob ha sido un jugador importante en Necaxa, pero el argentino sería vendido a Atlanta United por una cifra millonaria.

Por Patricio Hechem

Tomás Jacob no seguiría en Necaxa
© Getty ImagesTomás Jacob no seguiría en Necaxa

Necaxa es uno de los equipos de la Liga MX que más activos se ha mostrado durante el mercado tanto en las llegadas como en las salidas. Si en los últimos días se confirmó la venta de Díber Cambindo a Club León, ahora los Rayos están cerca de concretar otra operación millonaria.

De acuerdo a lo informado por Tom Bogert, periodista de The Athletic y especialista en la MLS, Necaxa llegó a un acuerdo con Atlanta United para vender a Tomás Jacob por unos 5 millones de dólares aproximadamente. El argentino duró muy poco en México.

El paso de Tomás Jacob por Necaxa

Recordemos que Necaxa fichó a Tomás Jacob en julio de este año por 3 millones de dólares aproximadamente a Newell’s Old Boys de Rosario. El argentino, quien puede jugar de defensa central y también de mediocentro, solo ha disputado 17 partidos con los Rayos.

Tomás Jacob fue titular en 15 de esos 17 encuentros (14 por Liga MX y 3 de Leagues Cup) y convirtió un gol. Necaxa compró al argentino por 3 millones y lo vendería por 5 millones, por lo tanto el equipo del flamante entrenador Martín Varini saca una ganancia con el futbolista.

Tomás Jacob enfrentando a Inter Miami (Getty Images)

Tomás Jacob enfrentando a Inter Miami (Getty Images)

El técnico de Atlanta United es Gerardo Martino, quien ya hizo historia con el conjunto de la MLS. El entrenador argentino es una leyenda de Newell’s Old Boys y es muy probable que ya lo conozca a Tomás Jacob de sus inicios en el futbol argentino, donde disputó 50 partidos con el club sudamericano.

De esta manera, Necaxa logra una venta importante pero también se le va un jugador clave del plantel. Por lo tanto, los Rayos seguirán activos en el mercado y saldrán en busca de un reemplazante de Tomás Jacob, quien seguirá su carrera en la MLS.

En síntesis

  • Necaxa vende a Tomás Jacob al Atlanta United por una cifra de 5 millones de dólares.
  • 17 partidos y un gol registró el argentino durante su paso por México.
  • Gerardo Martino es el entrenador de Atlanta United.
patricio hechem
Patricio Hechem
