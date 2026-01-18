Por la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX, Pachuca y América se enfrentan este domingo 18 de enero desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Hidalgo de la ciudad de Pachuca. Ambos conjuntos van por las tres unidades para escalar en la tabla de posiciones.
Clausura 2026
Pachuca vs. América GRATIS y EN VIVO: transmisión minuto a minuto del Clausura 2026
Cerrando los duelos del domingo, los Tuzos y las Águilas se enfrentan por una nueva jornada de la Primera División de México.
¡SE CIERRA LA JORNADA 3!
¡Bienvenidos a la cobertura en vivo de un nuevo duelo de la Liga MX! Pachuca y América se cruzan en el cierre de la Jornada 3 del Clausura 2026
Liga MX
América
Liga MX
