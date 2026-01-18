Es tendencia:
Pachuca vs. América GRATIS y EN VIVO: transmisión minuto a minuto del Clausura 2026

Cerrando los duelos del domingo, los Tuzos y las Águilas se enfrentan por una nueva jornada de la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Pachuca y América se enfrentan por la Jornada 3 del Clausura 2026
© Getty ImagesPachuca y América se enfrentan por la Jornada 3 del Clausura 2026

Por la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MXPachuca y América se enfrentan este domingo 18 de enero desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Hidalgo de la ciudad de Pachuca. Ambos conjuntos van por las tres unidades para escalar en la tabla de posiciones.

¡SE CIERRA LA JORNADA 3!

¡Bienvenidos a la cobertura en vivo de un nuevo duelo de la Liga MX! Pachuca y América se cruzan en el cierre de la Jornada 3 del Clausura 2026

Agustín Zabaleta
