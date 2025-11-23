El Apertura 2025 de la Liga MX llegó a su fin para varios equipos y otros siguen en competencia con el Play-In y la Liguilla. En la disputa o no por el título, todos los equipos ya miran de reojo el futuro y lo que será el inminente inicio del Clausura 2026.

En ese sentido, los equipos empiezan a rearmarse con el mercado de transferencias que está próximo a iniciar. Sin embargo, hay un equipo que puede, además de cambiar jugadores, cambiar a su entrenador. En su lugar, también llegaría un viejo conocido.

Y es que Juárez, que sigue en competencia en el Play-In pese a perder el primero duelo ante Xolos y se medirá ahora ante Pachuca, podría tener la baja del director técnico Martín Varini tras la participación de los Bravos en el certamen nacional de México.

Martín Varini podría dejar Juárez para recalar en Necaxa. [Foto: Getty Images]

De acuerdo a la información de Mediotiempo, la directiva que comanda Alejandra de la Vega hay un acuerdo total con el próximo estratega y solo esperan a la finalización de la participación del equipo. Se trata del portugués Pedro Caixinha, con pasos por Santos Laguna y Cruz Azul.

El mismo medio agrega que el motivo de la salida del director técnico uruguayo radica en que está siendo seguido de cerca por el Necaxa, que cesó de su cargo al argentino Fernando Gago. El nacido en Uruguay no vería con malos ojos dar el salto en su carrera a un cuadro más importante del futbol mexicano.

¿Cómo fue el último ciclo de Pedro Caixinha?

El último club del DT fue el Santos de Brasil, donde apenas dirigió 16 partidos y cosechó 6 triunfos, 3 empates y 7 derrotas, cosechando apenas 43,75% de los puntos. En México no dirige desde 2022, cuando tuvo una segunda etapa en los Guerreros tras ganar el Clausura 2015 en la primera.

