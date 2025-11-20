FC Juárez y Pachuca han conseguido mantenerse con vida en el campeonato, pero ahora tendrán que batirse a duelo entre sí para definir al último clasificado a cuartos de final. Los ‘Bravos’ y los ‘Tuzos’ disputarán el famoso “partido 3” del Play-in del Torneo Apertura 2025, con la esperanza de meterse en la Liguilla del campeonato.

Los dirigidos por Martín Varini se clasificaron a esta instancia luego de tropezar ante Xolos de Tijuana en el segundo juego del Play-in, al perder por 3-1 fuera de casa. Mourad, Gil Mora y Bullaude convirtieron los goles del local, mientras que Oscar Estupiñán había abierto el marcador para la visita desde el vestidor.

Por su parte, el conjunto de Esteban Solari logró el pasaje a esta ronda tras dejar en el camino a Pumas UNAM en el primer encuentro del Play-in, al derrotarlos por 3-1 como local, con las conquistas de Kenedy (en dos oportunidades) y Enner Valencia, en una actuación con grandes sensaciones en el debut del DT.

FC Juárez y Pachuca se reencuentran pero en Play-in [Foto: Getty]

En esta oportunidad, el ganador de FC Juárez vs. Pachuca clasificará directamente a cuartos de final de la Liguilla, mientras que el perdedor del compromiso quedará eliminado del Torneo Apertura, sin posibilidades de aspirar a nada. El equipo que se consagre vencedor ya sabe que en la Fiesta Grande lo espera Tigres, uno de los clubes más poderosos del futbol mexicano.

El partido FC Juárez vs. Pachuca se llevará a cabo el próximo domingo 23 de noviembre, con sede en el Estadio Olímpico Benito Juárez (Ciudad Juárez), con horario aún a confirmar por la Liga MX en lo inmediato. Los ‘Bravos’ serán locales en el encuentro por haber finalizado en una mejor posición en la tabla general de la fase regular -octavos contra novenos-.

El último enfrentamiento del Play-in del Apertura 2025 de la Liga MX contará con la transmisión en vivo y en directo para todo México, de manera exclusiva, de las pantallas de FOX, FOX One y Caliente TV. Será uno de los juegos más vistos del fin de semana en el país, ya que se conocerá al último miembro de la Liguilla del campeonato.

En el pasado cruce entre FC Juárez y Pachuca en esta campaña, los ‘Bravos’ igualaron 2-2 con los ‘Tuzos’ en condición de local, con las conquistas de Guilherme Castillho y Luis Rodríguez (en contra), y Kenedy y Jesús Murillo (en contra). Ahora, volverán a verse las caras pero en un encuentro con mucha mayor relevancia, ya que estará en juego el último cupo de clasificación a la Liguilla. ¿Quién se lo queda?