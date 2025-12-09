Llega libre: Santos Laguna está cerca de cerrar su primer fichaje para el Clausura 2026

Santos Laguna comenzó este lunes la pretemporada pensando en lo que será el Clausura 2026. El plantel guerrero se hizo presente en el TSM (Territorio Santos Modelo) y también en un sanatorio de Torreón para realizarse los estudios correspondientes.

Mientras los jugadores se volvieron a poner a disposición de Francisco Rodríguez Vílchez, la directiva de Santos Laguna trabaja en el mercado en busca de potenciar el plantel. En este sentido, un futbolista está muy cerca de convertirse en el primer fichaje del club lagunero.

Según lo revelado por el periodista César Luis Merlo, Efraín Orona será el primer refuerzo de Santos Laguna en este mercado. El defensa mexicano de 26 años quedó libre después de su último paso en Club Puebla, por lo que el club de Torreón no tendrá que invertir dinero en el fichaje.

El comunicador detalló que el futbolista se está haciendo la revisión médica este martes y que, si sale todo bien, Efraín Orona firmará por un año con Santos Laguna. El defensa viene de jugar dos años y medio en Puebla, donde disputó 69 partidos y convirtió un gol.

Efraín Orona sería el primer fichaje de Santos Laguna (Getty Images)

Este sería el quinto equipo de Efraín Orona en la Liga MX, en caso de que se confirme su fichaje por Santos Laguna. El jugador debutó en 2018 en Pachuca y estuvo en los Tuzos hasta julio de 2021; luego tuvo pasos por Atlético San Luis (2021-2022), Mazatlán (2022-2023) y Puebla (2023-2025).

Los análisis de pretemporada finalizarán este martes y el miércoles Santos Laguna haría sus primeros trabajos en campo. Después la idea es que el plantel viaje a CDMX para estar una semana en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol antes de volver el 19 de diciembre a Torreón.

