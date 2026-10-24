¿Por qué León vs. Toluca por el Apertura 2026 de la Liga MX no va por TV abierta?

La Fiera recibe a los Diablos Rojos por la Jornada 14 del Apertura 2026, pero el partido no estará disponible en televisión abierta en México. Revisa qué canal transmitirá el encuentro y cómo verlo en vivo.

El Club León recibe este sábado a los Diablos Rojos del Toluca en la actividad de la Jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El compromiso dará inicio a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio León (Nou Camp).

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Este choque representa una prueba determinante para ambas instituciones en la recta final de la fase regular. Mientras La Fiera necesita con urgencia sumar de a tres en casa para mantenerse con vida rumbo a los puestos de reclasificación, el cuadro mexiquense busca una victoria en suelo guanajuatense que le permita pelear palmo a palmo los lugares privilegiados de la tabla general.

El motivo por el cual no habrá señal en televisión gratuita en México

A diferencia de otros compromisos de la fecha, los aficionados no encontrarán este partido en canales de señal abierta como Azteca 7, Canal 5 o Las Estrellas.

La razón principal radica en el esquema de derechos de transmisión exclusivos que posee el Club León como local. Los acuerdos comerciales vigentes para los partidos disputados en el Nou Camp pertenecen de manera exclusiva al ecosistema de FOX One, lo que restringe su emisión a plataformas de televisión por suscripción y servicios de streaming pagados dentro de la República Mexicana.

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Dónde sintonizar el encuentro en México

Para quienes sigan las incidencias desde territorio nacional, las vías disponibles son:

Televisión de Paga: FOX One.

FOX One. Streaming Online: Aplicación y plataforma digital de FOX One.

Canales y plataformas para seguir el cotejo en otros países

La afición que se encuentre fuera de México podrá seguir la transmisión del León vs. Toluca mediante las siguientes señales internacionales:

Estados Unidos: TUDN USA, Univision y la plataforma digital ViX Premium.

TUDN USA, Univision y la plataforma digital ViX Premium. Centroamérica y el Caribe: TUDN / ViX.

TUDN / ViX. Sudamérica: Señal de streaming de Disney+ (en países seleccionados donde se emite la Liga MX).

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El presente deportivo de Esmeraldas y Escarlatas

El conjunto guanajuatense llega a este compromiso con la presión de cortar rachas irregulares y hacer pesar su cancha. Con pocas fechas por disputarse, el margen de error para los esmeraldas es mínimo si aspiran a colarse en la Liguilla.

En la vereda de enfrente, el Toluca arriba con un bloque sólido y contundente en el ataque. Los Diablos Rojos intentarán desplegar su propuesta ofensiva desde los primeros compases para llevarse los tres puntos del Bajío y ratificar su etiqueta de candidatos al título.

En sintesis

Club León y Toluca juegan este sábado a las 17:00 por la Jornada 14.

este sábado a las 17:00 por la Jornada 14. FOX One transmitirá en exclusiva el partido para televisión de paga y streaming en México.

el partido para televisión de paga y streaming en México. El Estadio Nou Camp albergará el compromiso sin señal disponible en televisión abierta nacional.