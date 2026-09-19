El desequilibrante charrúa es la gran baja del cuadro regio para el juego en casa. ¿Qué le sucedió?

El proyecto de Matías Almeyda tiene entusiasmados a todos en el Norte; sin embargo, la final perdida y las últimas actuaciones han cambiado los humos sobre el equipo. Rayados saldrá con todo hoy a ganarle a Cruz Azul, para intentar revertir las últimas imágenes que dio y entregarle una alegría a su público contra el último campeón.

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No obstante, se le ha presentado una dificultad adicional antes de afrontar el encuentro de esta tarde. Diego Rossi no será parte del encuentro de Liga MX ante ‘La Máquina’, una baja significativa para el conjunto albiazul. El atacante charrúa ha quedado fuera de la convocatoria del equipo para este desafío en busca de la victoria.

Luego de haber dicho presente la semana pasada en el Clásico, el uruguayo será baja este sábado a raíz de una molestia muscular que lo aquejó durante los últimos días. Si bien el encuentro anterior lo había terminado en condiciones, en una práctica sintió un tirón y desde allí entrenó diferenciado y con dolor el resto de esta semana.

Rayados no tendrá a Rossi disponible hoy [Foto: Getty]

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De este modo, pese a que lo intentó hasta la última sesión, Diego Rossi no podrá acompañar a Tecate, Ocampos y Cuypers en el explosivo combo ofensivo. Desde que los tuvo a todos a disposición, el entrenador de Rayados los juntó siempre, pero esta vez no cuenta con el charrúa. Así, deberá echarle mano al equipo para hoy.

Luego de la charla táctica, se confirmó que Luca Orellano será su sustituto en el ataque del Monterrey ante Cruz Azul. El talentoso extremo argentino tiene sobradas condiciones pero ya va siendo hora de que comience a colaborar con goles y asistencias. Sin Diego Rossi, Almeyda le dará la oportunidad al ex Vélez de demostrar en el campo.

En este sentido, la alineación confirmada de Rayados para recibir a Cruz Azul por la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX estará conformada de la siguiente manera: Esteban Andrada; Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Daniel Aceves, César Garza; Orbelín Pineda, Oliver Torres; Luca Orellano, Lucas Ocampos, Jesús Corona; Hugo Cuypers.