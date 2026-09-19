¿Juega Erik Lira? Las alineaciones de Rayados vs. Cruz Azul por el Apertura 2026

Rayados y Cruz Azul se enfrentan en el Gigante de Acero por la Liga MX. Los titulares de ambos equipos para el partido.

Este sábado 19 de septiembre se disputa uno de los duelos más atractivos de la Jornada 9 Apertura 2026. Rayados recibe a Cruz Azul a partir de las 21:05 hs (tiempo del centro de México) en el Gigante de Acero, en un compromiso clave por la parte alta de la tabla general.

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El conjunto regiomontano llega a este compromiso de la Liga MX con la necesidad de reencontrarse con la victoria tras el empate 0-0 en el Clásico Regio. La escuadra dirigida por Matías Almeyda buscará aprovechar la localía para consolidar su lugar en los puestos de clasificación directa, aunque no podrá contar con Gerardo Arteaga por suspensión y con Diego Rossi por lesión.

Por su parte, La Máquina Celeste de Cruz Azul afronta esta visita al Gigante de Acero tras la gran victoria por 4-3 en el Clásico Joven, aunque el equipo de Joel Huiqui viene de perder con Inter Miami en el Campeones Cup y llega con poco descanso.

La probable alineación de Rayados

Esteban Andrada

Ricardo Chávez

Víctor Guzmán

Stefan Medina

Luis Reyes

Óliver Torres

Orbelín Pineda

Luca Orellano

Jesús Corona

Lucas Ocampos

Hugo Cuypers

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La probable alineación de Cruz Azul