¿Cuánto dinero obtuvo Inter Miami por ganar la Campeones Cup 2026 ante Cruz Azul?

El Inter Miami volvió a sumar una nueva estrella internacional a sus vitrinas tras imponerse con autoridad por 2-0 frente a Cruz Azul en la edición 2026 de la Campeones Cup. Con anotaciones estelares de Lionel Messi y Casemiro, el conjunto de las Garzas festejó en la cancha, levantó el trofeo que enfrenta a los campeones de la MLS y la Liga MX y activó un jugoso paquete de premios económicos para su plantilla.

Publicidad

Más allá del prestigio deportivo que otorga el certamen, la organización del torneo no publica de manera oficial una cifra fija en efectivo destinada a las arcas del campeón. Sin embargo, la competencia establece un marco de incentivos financieros y bonos específicos que van directo a los bolsillos de los futbolistas que componen el plantel campeón.

La fortuna que recibió Inter Miami por obtener la Campeones Cup

Por el lado de la franquicia estadounidense, las ganancias están perfectamente reguladas por las normativas vigentes del fútbol norteamericano. Según lo estipulado en el Convenio Colectivo entre la Major League Soccer y la Asociación de Jugadores (MLSPA), el equipo representante de la MLS recibe una bolsa garantizada de 240,000 dólares únicamente por disputar el compromiso único.

Publicidad

A esa cifra inicial asegurada se le suma un estímulo extra por haber conseguido el objetivo principal sobre el terreno de juego. Al quedarse con la victoria y el trofeo en disputado choque, el plantel de las Garzas se embolsó un incentivo de 100,000 dólares adicionales pertenecientes al Team Bonus Pool, elevando la cosecha para los futbolistas de Florida a un total aproximado de 340,000 dólares.

En contraste con las reglas transparentes de la MLS, los montos o bonos internos que acuerdan los equipos de la Liga MX con sus directivas no se hacen públicos oficialmente. No obstante, antecedentes de ediciones previas muestran que el club campeón llegó a percibir bolsas cercanas a los 117,000 dólares por alzar la copa.

En síntesis

Inter Miami venció 2-0 a Cruz Azul y ganó la Campeones Cup 2026.

venció 2-0 a Cruz Azul y ganó la Campeones Cup 2026. Lionel Messi y Casemiro anotaron los goles del triunfo para el Inter Miami.

y Casemiro anotaron los goles del triunfo para el Inter Miami. Inter Miami aseguró un total de 340,000 dólares en premios para su plantel.