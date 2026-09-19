El fichaje estelar del equipo de CU no sale a la cancha para la visita al Jalisco. El motivo.

En medio de los cuestionamientos al entrenador, Pumas está obligado a volver a la senda de la victoria si quiere todavía ilusionarse con pelear el Apertura 2026. Ahora bien, no tendrá un reto simple este sábado para intentar conseguir los tres puntos. Visitarán a los nuevos ricos del futbol mexicano: los Zorros del Atlas de Guadalajara.

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A falta de un rato para el puntapié inicial, Esteban Solari ha confirmado sus elegidos para salir al campo de juego del Estadio Jalisco a tratar de lograr el triunfo ansiado. La gran novedad es que aún no aparece César Huerta, a quien muchos habían dado como titular durante la semana tras su ausencia en la jornada anterior.

Si bien había expectativa por ver al flamante refuerzo en el once titular, el ‘Chino’ irá a la banca de suplentes esta tarde ante Atlas en el partido de la novena fecha del Apertura 2026. César Huerta deberá esperar su oportunidad y habrá otros compañeros defiendo los colores de los Pumas desde el primer minuto de juego este sábado.

Chino Huerta aguardará con los relevos [Foto: Pumas]

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Lo cierto en este contexto es que si bien el delantero ya se encuentra óptimo y en condiciones, arrastra una larga inactividad y lo llevarán de a poco. Si bien Pumas tiene obligaciones y presiones, si lo apresuran pueden generarle una lesión incómoda y no quieren perderlo de aquí en más. Por ello, hoy puede ingresar un rato en el complemento.

Durante toda esta semana, César Huerta se entrenó con normalidad y sin molestias junto al resto de sus compañeros, y ahora tuvo su primera convocatoria con el equipo. De no haber inconvenientes, dentro de un rato en Guadalajara veremos el estreno oficial del Hecho en CU en su regreso al futbol mexicano con los Universitarios.

De esta manera, la alineación confirmada de Pumas para visitar a Atlas en el Estadio Jalisco por la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX formará de este modo: Keylor Navas; Rodrigo López, Nathan Silva, Ángel Azuaje, Álvaro Angulo; Víctor Arteaga, Pedro Vite; Luciano Herrera, Robert Morales, Uriel Antuna; Juninho. ¡Chino Huerta comienza entre los relevos!