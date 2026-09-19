Conoce de qué manera seguir la transmisión del encuentro de hoy entre 'La Pandilla' y 'La Máquina'.

Rayados y Cruz Azul serán los personajes principales de una función encantadora en Monterrey, cuando se enfrenten este sábado en la continuidad de la jornada 9 del Apertura 2026. Dos de los equipos más poderosos de México prueban sus fuerzas entre sí, en un compromiso que atrapará la atención de todos los aficionados futboleros.

Publicidad

¿Cómo llegan Rayados y Cruz Azul al juego por el Apertura 2026?

‘La Pandilla’ de Matías Almeyda alcanza este momento del campeonato ubicada en el 12° puesto, con 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y tres caídas. El Monterrey viene de igualar sin goles ante Tigres en el Clásico Regio y sólo ganó uno de los últimos cuatro partidos entre Leagues Cup y el Apertura 2026.

Por otra parte, ‘La Máquina’ de Joel Huiqui se encuentra en esta etapa del torneo colocada en el 4° lugar, con 15 puntos, tras cossechar cinco triunfos y tres derrotas. El conjunto celeste viene de perder ante Inter Miami en el Campeones Cup, su cuarta caída en las últimas siete presentaciones entre todas las competencias.

Rayados vs. Cruz Azul, un duelo áspero de Liga MX [Foto: Getty]

Publicidad

¿Cuándo y a qué hora juegan Rayados vs. Cruz Azul por el Apertura 2026?

El partido CF Monterrey vs. Cruz Azul se disputará HOY sábado 19 de septiembre, en el Estadio BBVA, la casa de los ‘Rayados’, en el marco de la novena fecha del Apertura 2026. El Gigante de Acero se prepara para recibir el encuentro que se celebrará a partir de las 19.10 horas del Centro de México, en la segunda franja horaria del día.

¿Dónde ver EN VIVO Rayados vs. Cruz Azul por TV en México?

El partido CF Monterrey vs. Cruz Azul contará con la transmisión por televisión abierta de la señal gratuita de Canal 5 para todo el territorio mexicano. Por otro lado, el compromiso del Apertura 2026 también se podrá sintonizar en simultáneo por televisión de cable del canal pago de TUDN.

¿Dónde ver EN VIVO Rayados vs. Cruz Azul por streaming en México?

El partido CF Monterrey vs. Cruz Azul se podrá seguir en directo a lo largo y ancho del suelo nacional, en forma online, por medio de la pantalla de ViX Premium. Al mismo tiempo, el encuentro de Liga MX será transmitido vía streaming a través del portal Azteca Deportes Network y en la aplicación de Azteca Deportes.