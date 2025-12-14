Las alineaciones de Toluca vs. Tigres UANL por la vuelta de la final del Apertura 2025

Toluca y Tigres UANL definen este domingo 14 de diciembre el título del Apertura 2025. Después de la victoria del club auriazul por 1-0 con el gol de Ángel Correa en la ida del jueves pasado, el partido en el Nemesio Díez comienza a las 19:00hs (CDMX).

El equipo de Antonio Mohamed busca el bicampeonato de la Liga MX, pero para eso deberá ganarle a Tigres este domingo. La gran incógnita con Toluca en la previa está relacionada a la presencia de Alexis Vega, quien no suma minutos desde octubre por lesión.

Por el lado del conjunto de Guido Pizarro, Tigres es el único equipo que pudo derrotar a Toluca en el Nemesio Díez; fue triunfo por 4-3 en la segunda jornada del torneo. Los Felinos buscan su novena estrella, pero tendrán que resistir ante el vigente campeón.

La probable alineación de Toluca

Hugo González

Santiago Simón

Federico Pereira

Everardo López del Villar

Jesús Gallardo

Marcel Ruiz

Franco Romero

Nicolás Castro

Canelo Angulo

Helinho

Paulinho

La probable alineación de Tigres

Nahuel Guzmán

Jesús Garza

Joaquim

Jesús Angulo

Marco Farfán

Fernando Gorriarán

Rómulo

Diego Laínez

Ángel Correa

Juan Brunetta

André-Pierre Gignac

