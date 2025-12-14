Las alineaciones de Toluca vs. Tigres UANL por la vuelta de la final del Apertura 2025

Toluca y Tigres UANL definen este domingo 14 de diciembre el título del Apertura 2025. Después de la victoria del club auriazul por 1-0 con el gol de Ángel Correa en la ida del jueves pasado, el partido en el Nemesio Díez comienza a las 19:00hs (CDMX).
El equipo de Antonio Mohamed busca el bicampeonato de la Liga MX, pero para eso deberá ganarle a Tigres este domingo. La gran incógnita con Toluca en la previa está relacionada a la presencia de Alexis Vega, quien no suma minutos desde octubre por lesión.
Por el lado del conjunto de Guido Pizarro, Tigres es el único equipo que pudo derrotar a Toluca en el Nemesio Díez; fue triunfo por 4-3 en la segunda jornada del torneo. Los Felinos buscan su novena estrella, pero tendrán que resistir ante el vigente campeón.
La probable alineación de Toluca
- Hugo González
- Santiago Simón
- Federico Pereira
- Everardo López del Villar
- Jesús Gallardo
- Marcel Ruiz
- Franco Romero
- Nicolás Castro
- Canelo Angulo
- Helinho
- Paulinho
La probable alineación de Tigres
- Nahuel Guzmán
- Jesús Garza
- Joaquim
- Jesús Angulo
- Marco Farfán
- Fernando Gorriarán
- Rómulo
- Diego Laínez
- Ángel Correa
- Juan Brunetta
- André-Pierre Gignac
