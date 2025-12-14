Es tendencia:
Las alineaciones de Toluca vs. Tigres UANL por la vuelta de la final del Apertura 2025

Toluca y Tigres se enfrentan este domingo en el Nemesio Díez por la final de la Liga MX. Los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Toluca y Tigres se enfrentan por la final de la Liga MX
© Getty ImagesToluca y Tigres se enfrentan por la final de la Liga MX

Toluca y Tigres UANL definen este domingo 14 de diciembre el título del Apertura 2025. Después de la victoria del club auriazul por 1-0 con el gol de Ángel Correa en la ida del jueves pasado, el partido en el Nemesio Díez comienza a las 19:00hs (CDMX).

El equipo de Antonio Mohamed busca el bicampeonato de la Liga MX, pero para eso deberá ganarle a Tigres este domingo. La gran incógnita con Toluca en la previa está relacionada a la presencia de Alexis Vega, quien no suma minutos desde octubre por lesión.

Por el lado del conjunto de Guido Pizarro, Tigres es el único equipo que pudo derrotar a Toluca en el Nemesio Díez; fue triunfo por 4-3 en la segunda jornada del torneo. Los Felinos buscan su novena estrella, pero tendrán que resistir ante el vigente campeón.

La probable alineación de Toluca

  • Hugo González
  • Santiago Simón
  • Federico Pereira
  • Everardo López del Villar
  • Jesús Gallardo
  • Marcel Ruiz
  • Franco Romero
  • Nicolás Castro
  • Canelo Angulo
  • Helinho
  • Paulinho
La probable alineación de Tigres

  • Nahuel Guzmán
  • Jesús Garza
  • Joaquim
  • Jesús Angulo
  • Marco Farfán
  • Fernando Gorriarán
  • Rómulo
  • Diego Laínez
  • Ángel Correa
  • Juan Brunetta
  • André-Pierre Gignac
Liguilla del Apertura 2025: las mejores combinadas para la vuelta de la final de la Liga MX

En síntesis

  • Toluca vs. Tigres definen el título hoy 14 de diciembre a las 19:00hs (CDMX).
  • Tigres aventaja la serie 1-0 tras el gol de Ángel Correa en la ida.
  • Alexis Vega es la gran duda en la alineación de Toluca
Patricio Hechem
