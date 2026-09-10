¿Por qué Pumas UNAM vs. Club León por el Apertura 2026 no va por TV abierta?

Pumas UNAM y Club León se enfrentan por el Apertura 2026, pero el partido no tendrá transmisión por televisión abierta en México. Aquí te contamos dónde se podrá ver el encuentro y por qué quedó fuera de los canales gratuitos.

Pumas UNAM y Club León se enfrentan este jueves 10 de septiembre por el partido pendiente correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Olímpico Universitario y comienza a partir de las 21:05hs (Tiempo del Centro de México).

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Este duelo llama la atención no solo por la urgencia de ambos equipos para escalar posiciones en la tabla general, sino también por el hecho de que no podrá sintonizarse a través de la televisión abierta en territorio mexicano.

¿Por qué no va por TV abierta y dónde ver el partido?

A diferencia de otros compromisos locales transmitidos habitualmente por Canal 5 o Las Estrellas, la transmisión en vivo de este encuentro quedó de forma exclusiva bajo la plataforma de paga en streaming. La decisión responde a la distribución de derechos de transmisión de TelevisaUnivision para ciertos juegos a mitad de semana.

El partido entre Pumas UNAM y Club León de este jueves 10 de septiembre por la Liga MX se puede ver en México únicamente en streaming online a través de ViX Premium.

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México: ViX Premium

ViX Premium Centroamérica: Vix Premium

Vix Premium Sudamérica: Disney+ Premium (un partido por fecha)

Disney+ Premium (un partido por fecha) Estados Unidos: TUDN, UniMás y ViX Premium

La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto local, Pumas UNAM llega con la obligación de sumar de a tres en casa para mantenerse dentro de la zona de reclasificación y Liguilla directa. Los universitarios buscan aprovechar la localía en la Ciudad de México para reencontrarse con su mejor versión futbolística tras los últimos resultados en el certamen.

Por su parte, el Club León se presenta en el Pedregal con la intención de rascar puntos clave fuera de casa. La Fiera se ubica en la pelea directa de la parte media de la clasificación con 10 unidades, por lo que una victoria en la capital significaría un impulso determinante para sus aspiraciones en el Apertura 2026.

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