El flamante refuerzo de Pumas no será parte del juego de hoy en el Olímpico Universitario. ¿Qué le pasó?

¡Sorpresa de último momento! A poco del comienzo del único partido del día en la Liga MX, se conoció un ausente importante y quizás el mayor condimento que tenía el juego. César Huerta no hará su debut esta noche en Pumas, por más que durante toda la semana la fanaticada esperaba que llegue el partido de hoy ante León en casa.

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Todo estaba preparado para que el encuentro de este jueves que completaba el calendario de la jornada 7 del Apertura 2026 sea una fiesta por el primer partido del ‘Chino’. Sin embargo, el nuevo refuerzo no irá ni siquiera a la banca para enfrentar a León en el Estadio Olímpico Universitario ante más de treinta mil almas presentes.

Según informó el propio Pumas mediante un comunicado, es por prevención por una molestia muscular en la parte baja de la espalda que sufrió en la práctica de ayer. Para no arriesgar a César Huerta tan prontamente y con otro desafío el fin de semana, el estreno del ‘Chino’ tendrá que esperar unos días más y no será en este cruce ante León.

Chino Huerta lo verá de fuera esta noche [Foto: Pumas]

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En las próximas horas, el delantero se hará estudios para determinar si hay lesión o si simplemente debe resguardarse hasta no sentir más dolor en ese sector. “El equipo médico de la institución lo está atendiendo para estar disponible en las próximas jornadas”, informó Pumas a unas horas del kick-off. Así, hoy el Chino Huerta lo verá desde las gradas.

Bajo estas circunstancias, si todo sale bien, César Huerta podría estrenarse ante su ex equipo: el próximo desafío de Pumas después de León es ante Chivas en el Estadio Akron. Para poder estar en ese juego de Liga MX, el atacante tendrá que recibir el visto bueno del doctor y del cuerpo técnico para poder sumar sus primeros minutos.

A la ausencia de César Huerta ante León, se le suma la baja de Memote Martínez, que se marchó a Tigres en las últimas horas por medio de una transferencia definitiva. Esteban Solari se juega mucho en este compromiso pendiente y, con todo en contra, Pumas necesita una victoria que lo acerque a la parte alta de la tabla.