Pumas le ganó por 3-1 a Club León este jueves en un partido pendiente y el conjunto auriazul pudo volver a la victoria en la Liga MX después de tres partidos sin conocer la victoria en el torneo. Una vez concluido el juego, Esteban Solari manifestó que él quería que Guillermo Martínez se quede en el club.

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Tigres le hizo una oferta a ‘Memote’ para ficharlo en este cierre de mercado y el delantero mexicano le transmitió a la directiva auriazul sus intenciones de salir. En este sentido, Esteban Solari dio más detalles sobre lo sucedido con Guillermo Martínez.

“He sido muy claro con él desde el primer día. Le dije que yo contaba con él, que un jugador de sus características es vital. Yo fui delantero y siempre sé que son importantes porque los goles son necesarios para lograr los objetivos”, comenzó diciendo el DT en conferencia de prensa.

“En alineación con la directiva se le presentó una oferta de renovación que él no terminó por aceptar en algún momento y después él trajo una oferta de otro equipo, que es Tigres, y obviamente nosotros no queríamos su salida”, agregó Esteban Solari.

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Guillermo Martínez seguirá su carrera en Tigres (Getty Images)

“El club sabe su valor como jugador, persona y profesional, pues siempre fue un profesional con nosotros. Lo que pasa es que los jugadores de futbol también tienen intenciones y deseos. Tienen deseos de hacer su carrera. Al ver la oferta económica y que dentro de tres meses terminaba su contrato, se tomó esa decisión en conjunto. Queremos gente que quiera estar a muerte con nosotros“, concluyó el técnico de Pumas.

Los números de Guillermo Martínez en Pumas

De esta manera, ‘Memote’ Martínez se despidió del conjunto auriazul luego de 100 partidos disputados y de 32 goles con la playera de Pumas. Tigres buscó un delantero centro a lo largo de todo el mercado y es factible que el mexicano tenga más oportunidades en el equipo regiomontano.

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En síntesis