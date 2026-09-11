Necaxa y Club Puebla abren este viernes la Jornada 8 del Apertura 2026. La información de cómo ver el partido en México.

Necaxa recibe este viernes 11 de septiembre a Club Puebla por la Jornada 8 del Apertura 2026. El duelo entre los Rayos y La Franja se lleva a cabo en el Estadio Victoria a las 19:00 hs (tiempo del centro de México).

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El conjunto de Aguascalientes busca hacerse fuerte en casa para escalar posiciones en la tabla general. Por su parte, la escuadra camotera necesita sumar en calidad de visitante para mantenerse en la pelea por los puestos de fase final.

¿Por dónde ver el partido en México?

La noticia positiva para los aficionados de ambos equipos es que el juego de Necaxa frente a Puebla puede verse por televisión mediante la señal de FOX. A su vez, el partido también es transmitido por streaming a través de la plataforma FOX One.

La actualidad de ambos equipos

Necaxa llega a este compromiso con una racha complicada. En su último encuentro de liga, Necaxa rescató un empate 1-1 en su visita a Tigres UANL, pero suma cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria (incluyendo caídas 3-1 ante Cruz Azul y 2-1 frente a León).

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Por su parte, el Puebla se ubica en la novena posición con 10 unidades. La Franja viene de sufrir una derrota por 2-0 ante el Club América en el Estadio Azteca, lo que frenó el impulso de sus dos victorias al hilo logradas previamente frente a Santos Laguna (3-2) y Pachuca (3-2). El cuadro camotero busca corregir sus altibajos defensivos para volver a la senda del triunfo en Aguascalientes.

En síntesis