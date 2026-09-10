¿Juega César Huerta? Las alineaciones de Pumas UNAM vs. Club León por el Apertura 2026

Los universitarios reciben a la Fiera por el partido pendiente de la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Desde las 21:05 horas de la CDMX, Pumas UNAM recibe a León por la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro había quedado pendiente debido a que en ese momento La Fiera se encontraba disputando la Leagues Cup.

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El equipo local necesita salir del mal momento que atraviesa, volver a sumar de a tres y comenzar a pelear nuevamente por los puestos de clasificación a la próxima instancia. Por ahora, Pumas apenas suma 8 puntos de los 18 que disputó en el campeonato.

León, por su parte, llega con 10 unidades sobre 18 posibles y ha mostrado un buen nivel durante la temporada. Además, La Fiera consiguió llegar hasta las semifinales de la Leagues Cup 2026, donde quedó eliminada ante Toluca.

Alineación de Pumas UNAM

Keylor Navas

Pablo Bennevendo

Nathan Silva

Rubén Duarte

Jesús Rivas

Rodrigo López

Adalberto Carrasquilla

Pedro Vite

Uriel Antuna

Robert Morales

Guillermo Martínez

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Alineación de León

Óscar García

Iván Moreno

Paul Bellón

Sebastián Vegas

Salvador Reyes

Rodrigo Echeverría

José Rodríguez

Jordi Cortizo

Fernando Beltrán

Daniel Arcila

Díber Cambindo

En sintesis