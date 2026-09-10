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¿Juega César Huerta? Las alineaciones de Pumas UNAM vs. Club León por el Apertura 2026

Los universitarios reciben a la Fiera por el partido pendiente de la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Pumas se enfrenta a León en el Apertura 2026.
© @PumasMXPumas se enfrenta a León en el Apertura 2026.

Desde las 21:05 horas de la CDMX, Pumas UNAM recibe a León por la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro había quedado pendiente debido a que en ese momento La Fiera se encontraba disputando la Leagues Cup.

El equipo local necesita salir del mal momento que atraviesa, volver a sumar de a tres y comenzar a pelear nuevamente por los puestos de clasificación a la próxima instancia. Por ahora, Pumas apenas suma 8 puntos de los 18 que disputó en el campeonato.

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León, por su parte, llega con 10 unidades sobre 18 posibles y ha mostrado un buen nivel durante la temporada. Además, La Fiera consiguió llegar hasta las semifinales de la Leagues Cup 2026, donde quedó eliminada ante Toluca.

Alineación de Pumas UNAM

  • Keylor Navas
  • Pablo Bennevendo
  • Nathan Silva
  • Rubén Duarte
  • Jesús Rivas
  • Rodrigo López
  • Adalberto Carrasquilla
  • Pedro Vite
  • Uriel Antuna
  • Robert Morales
  • Guillermo Martínez

Alineación de León

  • Óscar García
  • Iván Moreno
  • Paul Bellón
  • Sebastián Vegas
  • Salvador Reyes
  • Rodrigo Echeverría
  • José Rodríguez
  • Jordi Cortizo
  • Fernando Beltrán
  • Daniel Arcila
  • Díber Cambindo
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Dónde ver EN VIVO Pumas UNAM vs. Club León por el Apertura 2026: canales de TV y streaming

En sintesis

  • Pumas UNAM y León juegan hoy por el partido pendiente de la Jornada 7.
  • Pumas UNAM apenas registra 8 puntos de 18 posibles en el Apertura 2026.
  • Keylor Navas y Díber Cambindo figuran en las alineaciones titulares confirmadas del encuentro.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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