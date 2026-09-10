¿Juega César Huerta? Las alineaciones de Pumas UNAM vs. Club León por el Apertura 2026

Desde las 21:05 horas de la CDMX, Pumas UNAM recibe a León por la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro había quedado pendiente debido a que en ese momento La Fiera se encontraba disputando la Leagues Cup.
El equipo local necesita salir del mal momento que atraviesa, volver a sumar de a tres y comenzar a pelear nuevamente por los puestos de clasificación a la próxima instancia. Por ahora, Pumas apenas suma 8 puntos de los 18 que disputó en el campeonato.
León, por su parte, llega con 10 unidades sobre 18 posibles y ha mostrado un buen nivel durante la temporada. Además, La Fiera consiguió llegar hasta las semifinales de la Leagues Cup 2026, donde quedó eliminada ante Toluca.
Alineación de Pumas UNAM
- Keylor Navas
- Pablo Bennevendo
- Nathan Silva
- Rubén Duarte
- Jesús Rivas
- Rodrigo López
- Adalberto Carrasquilla
- Pedro Vite
- Uriel Antuna
- Robert Morales
- Guillermo Martínez
Alineación de León
- Óscar García
- Iván Moreno
- Paul Bellón
- Sebastián Vegas
- Salvador Reyes
- Rodrigo Echeverría
- José Rodríguez
- Jordi Cortizo
- Fernando Beltrán
- Daniel Arcila
- Díber Cambindo
Dónde ver EN VIVO Pumas UNAM vs. Club León por el Apertura 2026: canales de TV y streaming
En sintesis
- Pumas UNAM y León juegan hoy por el partido pendiente de la Jornada 7.
- Pumas UNAM apenas registra 8 puntos de 18 posibles en el Apertura 2026.
- Keylor Navas y Díber Cambindo figuran en las alineaciones titulares confirmadas del encuentro.