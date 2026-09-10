El goleador de la visita no será de la partida esta noche ante los 'Felinos'. La razón de su ausencia.

La jornada 7 del Apertura 2026 se seguirá completando de a partes y hoy es el turno de celebrar un nuevo encuentro de aquella fecha. Pumas recibirá en el Olímpico Universitario a León, en un enfrentamiento donde ambos necesitan sumar de a tres. El dueño de casa, con más urgencia que la visita que viene con mejores resultados.

Publicidad

En el caso del León, ‘La Fiera’ ganó 8 de sus últimos 10 juegos, pero muchos de ellos fueron por la Leagues Cup. En la Liga MX también le hace falta volver a la victoria luego de empatar el último juego y buscarán dar el golpe ante Pumas. El cuadro esmeralda quiere aprovecharse esta noche de la delicada situación de los ‘Felinos’ a domicilio.

Ahora bien, persiguiendo ese triunfo que anhelan conseguir, León no tiene entre sus once iniciales a Diber Cambindo, su ‘killer’ que viene de una muy buena racha personal. El goleador de La Fiera aparece hoy entre las alternativas del banco de suplentes para el compromiso de este jueves por la séptima jornada del Apertura 2026.

Cambindo calentará con los suplentes [Foto: Getty]

Publicidad

Para la tranquilidad de los fanáticos del conjunto esmeralda, se trata de una medida de Javier Gandolfi para dosificar minutos luego del intenso calendario que tuvo el equipo. Entre los partidos de Liga MX y los de Leagues Cup, venían jugando duelos importantes cada tres o cuatro días y algunos futbolistas tendrán descanso ante Pumas.

En ese sentido, además de Diber Cambindo, Guevara, Vegas, Echeverría y Beltrán también serán preservados por el cuerpo técnico de León y no serán de la partida en León. Por su parte, Bellón, Mora, Alvarado, Domínguez y Díaz se meten en el equipo titular para la visita al Club Universidad Nacional en la continuidad del campeonato.

Lo más asombroso de la repentina suplencia de Diber Cambindo es que el goleador venía de convertirle al América en el juego del tercer puesto del torneo internacional. Sin embargo, para evitar una lesión por sobrecargas, en este nuevo desafío le toca esperar junto a los relevos, con la posibilidad de ingresar en la segunda mitad.

Publicidad

La alineación de León ante Pumas sin Diber Cambindo: