Samuel Umtiti cuestionó duramente la nominación de Julián Quiñones al Balón de Oro 2026 y puso en duda los méritos del delantero mexicano para estar entre los 30 candidatos.

Ya están confirmados los 30 futbolistas nominados a ganar el próximo Balón de Oro, una lista que dejó algunas sorpresas y elecciones que no fueron del agrado de todos. Entre ellas aparece un nombre que generó especial debate en Europa: el del mexicano Julián Quiñones.

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El delantero mexicano logró destacarse durante la temporada con su equipo en Arabia Saudita y también tuvo una actuación importante con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026. Quiñones fue uno de los principales referentes ofensivos del Tri y terminó la Copa del Mundo con cuatro goles.

Sin embargo, a muchos no les gustaron algunas de las elecciones realizadas para esta edición del premio. Ahora fue el caso de un campeón del mundo con Francia en 2018: Samuel Umtiti, quien cuestionó duramente la nominación del exjugador del América, Tigres y Atlas.

Umtiti muy duro contra Quiñones

Umtiti no estuvo de acuerdo con la presencia de Quiñones entre los 30 candidatos y puso el foco especialmente en su actuación durante el Mundial. El francés recordó que México fue eliminado en los octavos de final pese a los cuatro goles que marcó el delantero.

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“Incluyen a Quiñones, pero ¿qué hizo en el Mundial, cuatro goles para México y eliminados en octavos de final? Cuando vi eso, me pregunté si era una broma”, lanzó el exdefensor durante una intervención en RMC.

Y luego agregó: “En serio, ni siquiera veo esta ceremonia. Para los delanteros, ganar el Balón de Oro es increíble, pero esta ceremonia ha perdido todo su significado”.

En sintesis

Julián Quiñones figura entre los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro.

figura entre los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro. Samuel Umtiti criticó duramente la nominación de Julián Quiñones al premio internacional.

criticó duramente la nominación de Julián Quiñones al premio internacional. Cuatro goles marcó Julián Quiñones con México antes de ser eliminados en octavos.