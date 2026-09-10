Ya están confirmados los 30 futbolistas nominados a ganar el próximo Balón de Oro, una lista que dejó algunas sorpresas y elecciones que no fueron del agrado de todos. Entre ellas aparece un nombre que generó especial debate en Europa: el del mexicano Julián Quiñones.
Encuesta¿Julián Quiñones merecía ser nominado?
¿Julián Quiñones merecía ser nominado?
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El delantero mexicano logró destacarse durante la temporada con su equipo en Arabia Saudita y también tuvo una actuación importante con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026. Quiñones fue uno de los principales referentes ofensivos del Tri y terminó la Copa del Mundo con cuatro goles.
Sin embargo, a muchos no les gustaron algunas de las elecciones realizadas para esta edición del premio. Ahora fue el caso de un campeón del mundo con Francia en 2018: Samuel Umtiti, quien cuestionó duramente la nominación del exjugador del América, Tigres y Atlas.
Umtiti muy duro contra Quiñones
Umtiti no estuvo de acuerdo con la presencia de Quiñones entre los 30 candidatos y puso el foco especialmente en su actuación durante el Mundial. El francés recordó que México fue eliminado en los octavos de final pese a los cuatro goles que marcó el delantero.
“Incluyen a Quiñones, pero ¿qué hizo en el Mundial, cuatro goles para México y eliminados en octavos de final? Cuando vi eso, me pregunté si era una broma”, lanzó el exdefensor durante una intervención en RMC.
Y luego agregó: “En serio, ni siquiera veo esta ceremonia. Para los delanteros, ganar el Balón de Oro es increíble, pero esta ceremonia ha perdido todo su significado”.
En sintesis
- Julián Quiñones figura entre los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro.
- Samuel Umtiti criticó duramente la nominación de Julián Quiñones al premio internacional.
- Cuatro goles marcó Julián Quiñones con México antes de ser eliminados en octavos.