Es oficial: Rafa Márquez fue presentado como entrenador de la Selección Mexicana

La leyenda está lista para asumir el nuevo rol que dejó vacante Javier Aguirre tras el Mundial 2026.

Es tiempo de iniciar un nuevo ciclo. Rafa Márquez fue presentado este jueves de manera oficial como el nuevo entrenador de la Selección Mexicana tras la salida de Javier Aguirre luego del paso por el Mundial 2026.

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Rafa Márquez dio sus primeras palabras como DT de México

Rafael Márquez es presentado como DT de @miseleccionmx y valora la continuidad del proyecto iniciado por Javier Aguirre.



📹 Edgar Contreras pic.twitter.com/cUO93Lz8qy — REFORMA (@Reforma) September 10, 2026

Los tres rivales confirmados del Tri para la primera fecha FIFA con Rafa Máraquez a la cabeza son Colombia, Perú y Chile. La Selección Mexicana las definió en su comunicado oficial como selecciones “con gran tradición y competitividad”.

Fechas y sedes confirmadas de los amistosos de México

Colombia : 26 de septiembre en Baltimore, Maryland.

: 26 de septiembre en Baltimore, Maryland. Perú : 29 de septiembre en Nueva York.

: 29 de septiembre en Nueva York. Chile: 6 de octubre en Los Ángeles, California

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En síntesis