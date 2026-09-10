Es oficial: Rafa Márquez fue presentado como entrenador de la Selección Mexicana

Es tiempo de iniciar un nuevo ciclo. Rafa Márquez fue presentado este jueves de manera oficial como el nuevo entrenador de la Selección Mexicana tras la salida de Javier Aguirre luego del paso por el Mundial 2026.
Rafa Márquez dio sus primeras palabras como DT de México
Rafael Márquez es presentado como DT de @miseleccionmx y valora la continuidad del proyecto iniciado por Javier Aguirre.— REFORMA (@Reforma) September 10, 2026
📹 Edgar Contreras pic.twitter.com/cUO93Lz8qy
Los tres rivales confirmados del Tri para la primera fecha FIFA con Rafa Máraquez a la cabeza son Colombia, Perú y Chile. La Selección Mexicana las definió en su comunicado oficial como selecciones “con gran tradición y competitividad”.
Fechas y sedes confirmadas de los amistosos de México
- Colombia: 26 de septiembre en Baltimore, Maryland.
- Perú: 29 de septiembre en Nueva York.
- Chile: 6 de octubre en Los Ángeles, California
En síntesis
- Rafa Márquez fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de la Selección Mexicana.
- Rafa Márquez enfrentará a Colombia, Perú y Chile en sus primeros partidos amistosos.
- La Selección Mexicana jugará sus tres amistosos entre el 26 de septiembre y 6 de octubre.