Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
SELECCIÓN MEXICANA

Es oficial: Rafa Márquez fue presentado como entrenador de la Selección Mexicana

La leyenda está lista para asumir el nuevo rol que dejó vacante Javier Aguirre tras el Mundial 2026.

Rafa Márquez fue presentado como nuevo DT de la Selección Mexicana.
© XRafa Márquez fue presentado como nuevo DT de la Selección Mexicana.

Es tiempo de iniciar un nuevo ciclo. Rafa Márquez fue presentado este jueves de manera oficial como el nuevo entrenador de la Selección Mexicana tras la salida de Javier Aguirre luego del paso por el Mundial 2026.

Rafa Márquez dio sus primeras palabras como DT de México

+ Seguinos en

Los tres rivales confirmados del Tri para la primera fecha FIFA con Rafa Máraquez a la cabeza son Colombia, Perú y Chile. La Selección Mexicana las definió en su comunicado oficial como selecciones “con gran tradición y competitividad”.

Fechas y sedes confirmadas de los amistosos de México

  • Colombia: 26 de septiembre en Baltimore, Maryland.
  • Perú: 29 de septiembre en Nueva York.
  • Chile: 6 de octubre en Los Ángeles, California

En síntesis

  • Rafa Márquez fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de la Selección Mexicana.
  • Rafa Márquez enfrentará a Colombia, Perú y Chile en sus primeros partidos amistosos.
  • La Selección Mexicana jugará sus tres amistosos entre el 26 de septiembre y 6 de octubre.
Lucas Lescano
Lucas Lescano
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones