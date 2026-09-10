El exjugador del América deja atrás su etapa con las Águilas y se convierte en nuevo refuerzo de Cruz Azul para el Apertura 2026.

Cruz Azul se reforzó con un defensor en el cierre del mercado de pases en México. La Máquina Celeste llegó a un acuerdo para quedarse con Ralph Orquín, exfutbolista del América, quien se sumará al equipo para el Apertura 2026.

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El lateral izquierdo mexicano-estadounidense se encontraba como agente libre luego de finalizar su vínculo con las Águilas. Ante la falta de minutos que tuvo en América, el jugador tomó la decisión de aceptar la propuesta de Cruz Azul y continuar su carrera en el futbol mexicano.

Orquín había terminado su etapa con el conjunto azulcrema con la intención de encontrar una nueva oportunidad para relanzar su carrera. Sin embargo, pese a esperar otras alternativas, no consiguió ofertas concretas que fueran mejores que la posibilidad de llegar a La Máquina.

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Uno de los objetivos que tenía el defensor era dar el salto al futbol europeo. El futbolista esperaba alguna propuesta del Viejo Continente, pero finalmente no apareció ninguna chance concreta y tuvo que analizar las opciones que tenía sobre la mesa.

Ralph Orquín tendrá su tercer club en México

Ralph Orquín surgió de las fuerzas básicas del América y posteriormente fue cedido a FC Juárez a préstamo. Tras regresar a las Águilas, tuvo poca participación y finalmente quedó con el pase en su poder.

Ahora, Cruz Azul será el tercer club de su carrera en el futbol mexicano. La Máquina apuesta por el lateral para reforzar su defensa en este cierre del mercado de pases y Orquín tendrá una nueva oportunidad para demostrar sus condiciones en el Apertura 2026.

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