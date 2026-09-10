El entrenador uruguayo tomó una decisión para poder contar con los fichajes que cerró el equipo en las últimas horas.

El América atraviesa un gran momento en la temporada y se mantiene como uno de los grandes protagonistas. Pese a que no pudo quedarse con uno de sus objetivos, que era la Leagues Cup 2026, ahora las Águilas apuntarán todos sus esfuerzos a volver a ser campeones del futbol mexicano.

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El equipo dirigido por Guillermo Almada es líder de la Liga MX y quiere seguir por el mismo camino para llegar de la mejor manera a la Liguilla. Claro que no será una tarea sencilla, ya que hay varios candidatos que también buscarán quedarse con el título y el América deberá demostrar su mejor versión.

Todavía existe la posibilidad de que las Águilas concreten algún fichaje más antes del cierre del mercado de pases, que será este viernes. La directiva tiene poco tiempo para definir si llegará un último refuerzo o si el plantel quedará cerrado para afrontar lo que resta del Apertura 2026.

Hasta el momento, América incorporó a Óscar Perea, Edwin Cerrillo, Carlos Álvarez y Miguel Borja. Además, ayer cerró las incorporaciones de dos centrales: Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno, quienes también deberán ser registrados para poder disputar el torneo.

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Almada libera dos lugares en el plantel

Este jueves ya no aparecieron registrados Raúl Zúñiga e Ícaro da Conceiçao. La “Pantera” no jugará esta temporada debido a que todavía le quedan aproximadamente tres meses de recuperación tras la cirugía para reparar el cartílago del cóndilo medial de la rodilla, realizada el pasado 26 de agosto.

Actualmente, las Águilas tienen cinco extranjeros inscritos: Cristian Borja, Óscar Perea, Raphael Veiga, Brian Rodríguez y Miguel Borja. Mientras tanto, todavía falta registrar a Carlos Álvarez, Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno.

En sintesis

Guillermo Almada lidera al América como puntero de la Liga MX tras disputar la Leagues Cup 2026.

lidera al América como puntero de la Liga MX tras disputar la Leagues Cup 2026. Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno se sumaron como nuevos refuerzos para la zaga defensiva azulcrema.

se sumaron como nuevos refuerzos para la zaga defensiva azulcrema. Raúl Zúñiga causará baja tres meses tras ser operado del cartílago en la rodilla derecha.