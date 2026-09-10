En un movimiento que no aparecía en los planes hasta el día de hoy, el mejor prospecto de Toluca saldrá del club en el desenlace de este libro de pases de verano. En una ventana donde el conjunto escarlata no tuvo tantas bajas como en otras, esta noche se anunció oficialmente la partida de la gran joya de las fuerzas básicas.

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Este jueves se confirmó que el centrodelantero brasileño William Gabriel se marcha a jugar a la MLS Next Pro, la segunda categoría del futbol de los Estados Unidos. El jugador que se formó en las juveniles del Toluca dejó los ‘Diablos Rojos’ para irse al país vecino, pero no de forma definitiva para fortuna del equipo choricero.

Según informó el club de destino, el atacante fue cedido por cuatro meses al North Texas SC, equipo filial del reconocido FC Dallas de la MLS. La operación es sin cargo y sin opción de compra, por lo que William Gabriel regresará al Toluca finalizado el préstamo. Su contrato con el cuadro estadounidense se extiende hasta el 31 de diciembre.

Willian Gabriel con sus nuevos colores [Foto: NTSC]

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El objetivo de esta cesión es que sume roce internacional y actividad oficial en un primer equipo, por más que el North Texas SC no sea un club de Primera División. Ese equipo no está teniendo una gran temporada y necesita goles para sumar triunfos y escalar puestos, y William Gabriel puede contribuir con esa cuota goleadora necesaria.

En su última temporada con Toluca, Willian Gabriel fue campeón de goleo del Clausura 2026 con la Sub-21, donde anotó 12 goles en 15 partidos, en 1300 minutos totales. Por todo su camino realizado en las fuerzas básicas de los Diablos Rojos, es uno de los más prometedores proyectos de las juveniles y ahora va por otro reto.

Desafortunadamente, con Paulinho, Federico Viñas, Oswaldo Virgen y Jorge Díaz Price en el primer equipo, el joven brasileño no tendría lugar en el primer equipo. Aunque muchas veces entrenó bajo las órdenes de Antonio Mohamed, el ‘Turco’ hoy tiene a otros jugadores para echar mano. Por ello, sale de Toluca en busca de continuidad y minutos.

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La bienvenida de North Texas SC a Willian Gabriel de Toluca: