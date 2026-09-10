En una de sus mejores versiones de la campaña, Pumas se lució ante su gente y venció por 3-1 a León en el Estadio Olímpico Universitario. El dueño de casa tenía que lograr una victoria como sea y lo hizo merecidamente en la noche del jueves. En el juego postergado de la jornada 7 del Apertura 2026, los tres puntos se los quedaron los ‘Felinos’.

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El marcador se abrió a los 45 minutos del primer tiempo, con un cabezazo de Juninho. A los 8′ del segundo, caería el empate con una chilena de Alfonso Alvarado. Sin embargo, los ‘Universitarios’ lo terminarían ganando a los 25′ con un testazo de Robert Morales y a los 42′ del complemento con un tremendo zurdazo de Pedro Vite.

¿Cómo quedó Pumas en la tabla de posiciones del Apertura 2026?

Tras su triunfo ante León, el equipo de Esteban Solari alcanzó momentáneamente el 7° lugar del campeonato, donde se coloca ahora con 11 puntos de 21 posibles. Los ‘Felinos’ ostentan tres victorias, dos empates y dos derrotas en el certamen, y este fin de semana visitarán a Chivas de Guadalajara en el Estadio Akron.

La Pantera se reencontró con el gol [Foto: Getty]

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¿Cómo quedó León en la tabla de posiciones del Apertura 2026?

Tras su derrota ante Pumas, el conjunto de Javier Gandolfi cayó transitoriamente al 9° puesto del torneo, donde se estacionan con 10 unidades en siete presentaciones. ‘La Fiera’ acumula ahora tres triunfos, una igualdad y tres caídas en el campeonato, y en la próxima fecha recibirán a Atlético de San Luis en el Estadio Nou Camp.

La tabla de posiciones del Apertura 2026 tras el triunfo de Pumas ante León:

¿Cómo quedaron Juninho y Morales en la tabla de goleo del Apertura 2026?

Mientras que Robert Morales todavía está lejos con sus 2 goles en la campaña, Juninho se metió de lleno en la pelea y llegó a la 3° posición del ránking de anotadores. El brasileño tiene 4 tantos en esta Liga MX entre los tres que le convirtió a Juárez y el que le marcó hoy a León, y quedó a uno de Ocampos y a tres de Rondón.

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La tabla de goleo del Apertura 2026 tras los tantos de Juninho y Morales: