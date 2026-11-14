En un fin de semana sin mucha actividad en el plano local, Querétaro y Rayados serán el entretenimiento del público mexicano. Los equipos se medirán frente a frente esta tarde en el Estadio Corregidora, poniéndose al día con el encuentro postergado que les quedaba. Será una ‘final’ deportiva para ambos pensando en la Liguilla.

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Este desafío de los de Esteban González contra los de Matías Almeyda es un compromiso pendiente de la jornada 7 del Apertura 2026. En aquella oportunidad, el Monterrey había tenido actividad en Leagues Cup y tuvo que reprogramar el cruce. En el calendario, esta fue la única fecha que restó para disputarlo.

Mientras a todos los demás equipos les queda un último partido por disputar, a estos dos clubes les faltan dos encuentros contando este y eso los mantiene vivos. Si quieren seguir en carrera e ilusionarse con un lugar en Playoffs de la Liga MX, tendrán que llevarse los tres puntos este sábado y hacer bien las cosas la última fecha.

Querétaro recibe a Rayados en un juegazo [Foto: Getty]

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¿Por qué Querétaro vs. Rayados no va por TV abierta en México?

El encuentro entre los ‘Gallos Blancos’ y ‘La Pandilla’ no se podrá sintonizar de manera gratuita en el país, lo que fastidió a muchos usuarios en las redes sociales. En esta ocasión, los canales gratis no consiguieron los derechos para pasar el juego en simultáneo y eso impedirá el fácil acceso a muchos potenciales televidentes.

¿Qué canal transmite Querétaro vs. Rayados por el Apertura 2026?

El duelo pendiente que se jugará esta tarde contará con la cobertura exclusiva de la plataforma ViX Premium, única pantalla disponible para seguir las acciones del mismo. Para poder sintonizar el partido por este sitio, los fanáticos tendrá que tener una cuenta activa bajo suscripción, habiendo abonado previamente la mensualidad.

¿A qué hora juegan Querétaro vs. Rayados por el Apertura 2026?

Este nuevo enfrentamiento entre el equipo de González y el de Almeyda se llevará a cabo HOY sábado 14 de noviembre a partir de las 17.00 horas del Centro de México. El juego tendrá lugar en el Estadio Corregidora, donde se espera un muy interesante marco de espectadores que se harán presentas para asistir a esta cita.