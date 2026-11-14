Así será el panorama que le espera al equipo de Matías Almeyda según el resultado en el Corregidora.

Los Rayados de Monterrey estarán bajo mucha presión esta tarde dentro del campo de juego, cuando visiten a los ‘Gallos Blancos’ del Querétaro. El conjunto regio tendrá que dejar todo lo que tiene en la cancha y más para poder sacar un resultado que le permita acomodarse en la tabla. Este juego pendiente tiene altísima relevancia.

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En la previa de este nuevo desafío por el Apertura 2026, el cuadro albiazul se encuentra fuera de la zona de Liguilla y eso mantiene a todos en vilo y con muchos nervios. Rayados sabe que con la plantilla que tiene, con futbolistas de jerarquía internacional y que tienen contratos millonarios, no puede permitirse quedar afuera.

Este sábado, el Monterrey iniciará el juego en una situación comprometedora: se ubica en la 10° posición del campeonato, con 21 puntos, tras ganar tres, empatar tres y perder seis. El último que está calificando a Playoffs de la Liga MX, que es el Pachuca (octavo), tiene apenas un punto más que Rayados pero aparece dos puestos por delante.

Rayados no puede relegar más terreno [Foto: Getty]

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¿Qué pasa si Rayados gana ante Querétaro por el Apertura 2026?

En caso de un triunfo esta tarde en el Corregidora, Monterrey escalará al 7° lugar de la tabla y llegará a la última jornada dentro de la zona de clasificación a Liguilla. Con una victoria hoy, los dirigidos por Matías Almeyda superarían a Xolos, a Pachuca y a León, y quedarían solo por detrás de Santos, con 24 unidades.

¿Qué pasa si Rayados empata con Querétaro por el Apertura 2026?

Si no pasan de la igualdad ante ‘Gallos Blancos’, Monterrey no se moverá del 10° puesto actual y alcanzaría la última fecha fuera de los lugares de privilegio del torneo. Si suma un solo punto, el cuadro albiazul seguiría en la misma posición pues quedaría con 22 unidades al igual que Pachuca y Xolos, pero con peor diferencia de gol.

¿Qué pasa si Rayados pierde ante Querétaro por el Apertura 2026?

De sufrir una derrota en este juego pendiente, Monterrey puede quedar 10° o 9° en el torneo, según la cantida de goles que encajen los regios ante los Gallos Blancos. En este momento, La Pandilla tiene diferencia de gol -1 y Pumas, el equipo que lo sigue justo detrás, tiene -2, por lo que cayendo dependerá de los tantos.