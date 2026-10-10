Desglosamos los antecedentes de la rivalidad que vuelve a la cancha este sábado en el Jalisco.

Atlas y Chivas tendrán todos los flashes encima este sábado 10 de octubre en el Estadio Jalisco, donde protagonizarán una nueva edición del tradicional Clásico Tapatío. La tradicional rivalidad los pondrá hoy en otro capítulo que escribirá una página importante entre estas dos grandes y emblemáticas instituciones de Guadalajara.

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Este enfrentamiento es uno de los de mayor trajín en la historia del futbol mexicano. Esta tarde se celebrará la edición número 258 del Clásico Tapatío, correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2026. Atlas recibirá a Chivas en su casa y con su público, al que buscará darle una alegría tras la desilusión sufrida el torneo pasado.

En los 257 encuentros anteriores entre los ‘Zorros’ y el ‘Rebaño Sagrado’, Chivas encabeza el historial por 10 juegos de ventaja. Atlas intentará este sábado en el Jalisco comenzar a recortar la diferencia contra su archirrival, algo que no pudo hacer el campeonato anterior. Hernán Crespo, por su parte, quiere ganar su primer Clásico Tapatío.

A lo largo de todos los cruces de Atlas y Chivas, figuran 91 triunfos rojiblancos, 81 triunfos rojinegros y 85 empates, por lo que el Rebaño de Milito buscará su 92° alegría hoy. Será un desafío importante para los dos equipos, no solo por sus aspiraciones en el Apertura 2026 sino por lo que significa para ambos clubes el Clásico Tapatío.

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Previo a este nuevo partido de Liga MX, el último antecedente entre Atlas y Chivas data del mes de marzo de este año, donde el ‘Rebaño’ se impuso por 2-1 ante los ‘Zorros’. En aquel juego en el Estadio Jalisco, Paulo Ramírez había abierto el marcador para el local, mientras que Arturo González y Ángel Sepúlveda remontaron para la visita.

En lo que lleva ventaja el Atlas sobre su oponente es en el tiempo que pasaron sin ganar torneos locales. Chivas lleva nueve años sin coronar y Atlas, apenas tres años. En ese sentido, este duelo de la continuidad del Apertura 2026 es decisivo para las posiciones que ambos tendrán al final de esta jornada 11 en la tabla de la Liga MX.