Adéntrate en el perfil de la sorpresa del DT rojiblanco para visitar al equipo de Hernán Crespo.

Gabriel Milito confirmó la formación de Chivas para saltar al verde césped del Estadio Jalisco esta noche ante Atlas, en uno de los cruces más esperados del campeonato. Dentro de la alineación, la sorpresa fue la inclusión de Leonel Calderón, un nombre poco conocido para muchos aficionados del equipo y del futbol mexicano.

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Leonel Calderón, que forma parte del once inicial de Chivas para el Clásico Tapatío de este sábado en la cancha del Atlas, es un juvenil de 19 años, categoría 2007. Por supuesto que es mexicano y nació en el mes de agosto de aquel año en Tijuana, Baja California. Es una de las nuevas joyas que se ha traído la productiva cantera rojiblanca.

Habitualmente, Leonel Calderón se desempeña como volante interior izquierdo o carrilero izquierdo, las dos posiciones en que más fue utilizado en las fuerzas básicas de Chivas. Tuvo un fugaz recorrido por el Tapatío, la filial del club, después de lo cual Gabriel Milito lo subió al primer equipo y hoy le da la confianza en uin duelo grande.

Calderón, la apuesta de Milito ante Atlas [Foto: Chivas]

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A diferencia de otros jugadores promovidos por el club desde sus divisiones inferiores, Leonel Calderón hizo toda su formación en Xolos y fichó por Chivas en 2025. El año pasado, el mediocampista llegó desde Tijuana y se incorporó a las juveniles del Guadalajara, donde incorporó todos los valores, identidad y esencia de la institución.

El camino de Calderón por las formativas del ‘Rebaño Sagrado’ se dio a pasos agigantados. En el Apertura 2025 jugó en la Sub-19 y en el Clausura 2026 lo hizo en la Sub-21. Por su buena evolución dentro de las Chivas, el cuerpo técnico de la Primera División encabezado por el DT argentino lo promovió en este corriente Apertura 2026.

Para la afición rojiblanca, la presencia de Leonel Calderón en el Clásico Tapatío de hoy ante Atlas no es una novedad: ya había sido titular en el amistoso ante el América de la fecha FIFA. Después de esa actuación del juvenil, el entrenador de Chivas apuesta por él para la visita al Estadio Jalisco por la Liga MX, donde tendrá su estreno oficial.