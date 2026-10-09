Gilberto Mora es el jugador en el que toda la gente pone sus esperanzas para la próxima década del futbol mexicano. Con tan solo 17 años, el joven de Xolos ya fue una de las figuras del Tri en el Mundial 2026 y se espera que pronto ya esté jugando en Europa.

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Las expectativas con Gilberto Mora son altas y el propio Sebastián Abreu, entrenador de Xolos, reconoció la magnitud del chico y no se escondió al confesar que su equipo sentirá mucho la ausencia del joven una vez que sea vendido al Viejo Continente, incluso al compararlo con Lionel Messi y Diego Maradona.

La palabra de Sebastián Abreu

“Nadie estuvo listo para cuando se fue Maradona, nadie está listo para cuando se vaya Messi y tampoco para cuando se vaya Mora. A mí no me cuesta decir eso y reconocerlo, pero acá (es decir, en México) sí cuesta”, le respondió Sebastián Abreu a David Faitelson ante la consulta de si van a extrañarlo.

“Gil Mora futbolísticamente está en un momento bárbaro. A nivel humano y fisiológico está en crecimiento porque no deja de ser un chico de 17 años. Su cuerpo todavía está en desarrollo. En base a eso le prestamos mucha atención y ocupación para manejar bien las cargas y los volúmenes”, agregó el técnico de Xolos.

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Sebastián Abreu y Gilberto Mora (Imago7)

Asimismo, el DT uruguayo destacó la mentalidad y el profesionalismo del jugador de México: “Él tiene una mentalidad muy fuerte no solo por lo que hace en el campo sino también por lo que hace fuera. Continúa estudiando en la escuela, se armó un equipo multidisciplinario con psicólogo, nutricionista y fisio. Ya se está anticipando a lo que le tocará en Europa”.

¿Está listo para jugar en la Premier League?

Ante la consulta de David Faitelson sobre si Gilberto Mora ya está listo para competir por ejemplo en la Premier League, Sebastián Abreu respondió que sí porque manifestó que la Copa del Mundo es el torneo más importante del futbol y el jugador de Xolos estuvo a la altura, por lo que no le costaría.

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“Él está para jugar, después dependerá del club (que lo fiche) cómo maneje su adaptación. Porque hay una adaptación cultural, de entrenamiento, del día a día, del torneo y de la velocidad en el campo de los rivales y el balón. Eso no se puede preparar, solo te adaptas estando en el lugar“, concluyó el uruguayo.

En síntesis