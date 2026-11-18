El DT del Club Tijuana dejó boquiabiertos a los fans tras su último testimonio sobre la continuidad de la joya

En uno de los juegos que dará comienzo a la programación del fin de semana, Xolos buscará en casa su clasificación a la Liguilla. Los de Tijuana necesitan vencer al Atlante en condición de local y luego esperar a que se les den otros resultados ajenos favorables. No se quieren quedar viendo del lado de afuera la Fiesta Grande.

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En la previa de este duelo que será decisivo para los rojinegros en la continuidad del Apertura 2026, de lo que más hablan los fans es si será la despedida de Gilberto Mora. Aficionados mexicanos, tanto simpatizantes de Xolos como de otros equipos, han planteado en redes la posibilidad que allí juegue su último partido en México.

A falta de un par de días para el encuentro ante Atlante, Sebastián Abreu, entrenador del Tijuana, brindó una entrevista en FOX que causó inmediato impacto. El uruguayo cortó con la dulzura de las especulaciones y acabó con la ilusión que habían expresado muchos de que la joya sea transferida en breve al futbol europeo.

Abreu no quiere saber nada con dejar ir a Morita.

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El estratega de los Xolos de Tijuana primero fue contundente en tanto a su información y punto de vista sobre una venta del crack al Viejo Continente. “No, no creo que sea el último partido de Gilberto Mora aquí, el del viernes no creo que sea el último sinceramente”, manifestó el DT ante la sorpresa de la entrevistadora del canal.

Enfatizando su declaración, Sebastián Abreu dejó una frase para el análisis que rápido generó revuelo mediático. “Hay 400 arriba del muro para querer pegarte el tiro en la nuca, y yo soy el que me pongo el chaleco antibalas, denme a mí”, sentenció el ‘Loco’ en FOX. Fuertes dichos del timonel del cuadro rojinegro en televisión este viernes.

Ante esta enunciación, en la señal se advirtió que estaba la posibilidad de que se ‘retrase’ seis meses el traspaso de Gil Mora a Europa, por no ser este el mercado más fuerte. Por otro lado, también es cierto que Xolos puede seguir avanzando en la Liga MX si es que logra su boleto a Playoffs y que entonces el equipo necesitará al atacante. Futuro incierto para el juvenil mexicano…