En el marco de la Final de la Copa Pacífica 2026 , Atlas y Rayados se miden este domingo 4 de enero desde las 18:30 horas (Ciudad de México) en el Estadio Jalisco de la ciudad de Guadalajara.

Cabe recordar que Atlas llegaron a este duelo tras vencer 5-3 en los penales a Chivas luego de un 0-0 durante una nueva edición del Clásico Tapatío. En tanto, Rayados llegó a este compromiso tras golear 3-0 a Leones Negros.

¡Bienvenidos a la cobertura en vivo de la definición del certamen amistoso entre Atlas y Rayados! Ambos conjuntos quieren cosechar buenas sensaciones de cara al inicio del Clausura 2026.

