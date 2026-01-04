En el marco de la Final de la Copa Pacífica 2026, Atlas y Rayados se miden este domingo 4 de enero desde las 18:30 horas (Ciudad de México) en el Estadio Jalisco de la ciudad de Guadalajara.
Sigue GRATIS y EN VIVO Atlas vs. Rayados: transmisión minuto a minuto de la Copa Pacífica 2026
Los Albiazules y los Zorros se enfrentan en la Final del certamen de preparación amistoso que se disputa en Guadalajara.
¡ALINEACIÓN CONFIRMADA DE RAYADOS!
Los Albiazules tienen todo listo y Domenec Torrent confirmó a los titulares.
¡ESTRENAN UNIFORME!
Atlas anunció y mostró el nuevo uniforme del equipo para este inicio del 2026.
¿CÓMO LLEGARON?
Cabe recordar que Atlas llegaron a este duelo tras vencer 5-3 en los penales a Chivas luego de un 0-0 durante una nueva edición del Clásico Tapatío. En tanto, Rayados llegó a este compromiso tras golear 3-0 a Leones Negros.
¡SE VIENE LA FINAL!
¡Bienvenidos a la cobertura en vivo de la definición del certamen amistoso entre Atlas y Rayados! Ambos conjuntos quieren cosechar buenas sensaciones de cara al inicio del Clausura 2026.
