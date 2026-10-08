Tigres necesita un triunfo que le permita respirar y escapar de la crisis de resultados que lo afectó en este tramo del Apertura 2026. El equipo de Nuevo León intentará hacerse fuerte con su público en su regreso a casa, donde recibirá ni más ni menos que a Toluca. Un duelo muy repetido de los últimos tiempos se reitera en El Volcán.

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Los ‘Universitarios’ arriban a este encuentro luego de conseguir un ajustado triunfo por 1-0 ante Puebla, también como local, con un tanto de Juan Brunetta de penal. De este modo, el cuadro de Victor Manuel Vucetich se ubica en la 15° posición del torneo, con 10 unidades, producto de dos victorias, cuatro empates y cuatro caídas.

Los ‘Diablos Rojos’, por su parte, llegan a este juego tras protagonizar un dramático empate 3-3 con Cruz Azul de visitante, con goles de Helinho y Alexis Vega (x2). Así, los dirigidos por Antonio Mohamed se colocan ahora en el 1° puesto del campeonato, con 20 puntos, tras cosechar seis triunfos, dos empates y dos derrotas.

Tigres y Toluca, con realidades opuestas pero igual búsqueda [Foto: Getty]

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El reencuentro entre Tigres y Toluca se dará este viernes 9 de octubre, en el Estadio Universitario de Nuevo León, donde se espera una gran entrada de la afición local. Todo está dado para comenzar el partido a partir de las 21.00 horas del Centro de México, por lo que los fans tendrán suficiente rato para llegar a tiempo al lugar.

Afortunadamente para aquellos que no podrán asistir al Volcán para presenciar el compromiso, el juego de este viernes sí se podrá ver en vivo por TV abierta en todo México. El partido de la jornada 11 del Apertura 2026 tiene transmisiones confirmadas y entre ellas estará la alternativa para seguir el encuentro en directo de forma gratuita.

El cruce entre Tigres y Toluca se podrá sintonizar en todo el territorio mexicano gratis a través de la señal de Azteca 7, la única pantalla que tendrá “liberado” el compromiso. Además, por televisión la otra cadena que pasará en simultáneo el partido de Liga MX será el canal de cable FOX, completando así la grilla de TV de este partido.

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Para quienes no puedan observar el encuentro del Apertura 2026 por televisión, también figura una opción para poder ver el Tigres vs. Toluca en forma online en todo el país. FOX One ofrecerá la cobertura en vivo con imagen y sonido del juego de la jornada 11, aunque con el costo adicional que implica estar suscripto a su plataforma.