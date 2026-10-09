El cuadro escarlata tiene sus titulares listos para esta noche, pero el artillero uruguayo no está entre ellos.

De a poco, el Toluca de Antonio Mohamed comienza a sumar futbolistas importantes que se habían ausentado en compromisos anteriores. Ya el partido había arrancado a tener caras nuevas, y hoy ante Tigres irá con un once mucho más sólido y con prácticamente su “equipo ideal”. El equipo choricero no quiere perder la punta del torneo.

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Con el objetivo de volver a la senda del triunfo, los ‘Diablos Rojos’ pondrán lo mejor que tienen a disposición esta noche, aunque con un ausente inesperado: Federico Viñas. El centrodelantero que llegó a Toluca por más de diez millones de dólares no figura entre los elegidos del ‘Turco’ para visitar el Estadio Universitario de Nuevo León.

En esta oportunidad, el goleador charrúa no será de la partida ya que recién llega de la gira con Selección Uruguaya y fue preservado para no cargarlo de minutos y que descanse. Federico Viñas tuvo mucha actividad con su escuadra nacional en el parón internacional del último fin de semana, y hoy iniciará desde la banca ante Tigres UANL.

Viñas no será titular pero estará en banca [Foto: Getty]

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Sin Federico Viñas, el cuerpo técnico romperá el ‘doble nueve’ y Paulinho será la referencia de área en ataque en la visita a Nuevo León. Helinho y Alexis Vega serán los extremos, conformando un temerario tridente ofensivo que buscará lastimar a la línea de cinco defensiva de Tigres. El uruguayo podría ingresar en el segundo tiempo.

Durante su participación con la Selección Uruguaya, Federico Viñas jugó dos partidos, ambos como titular, y dio una asistencia. Sumó 67 minutos ante Japón y 90 minutos ante India, y fue en este último donde pudo dar el pase-gol. En el medio, no tuvo actividad ante Corea del Sur. Finalizada la gira, regresó a Toluca para la continuidad de la Liga MX.

Con la salida de Federico Viñas del equipo, esta es la formación titular confirmada de Toluca para enfrentar a Tigres en esta jornada 11 del Apertura 2026 en El Volcán: Luis Manuel García; Brian García, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo; Nicolás Castro, Franco Romero, Érick Gutiérrez; Helinho, Paulinho y Alexis Vega.