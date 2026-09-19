Mamelodi Sundowns podría ser rival del Toluca

Uno de los títulos por los que ahora va el conjunto de Toluca es por la Copa Intercontinental 2026, torneo que no se ve nada sencillo por la calidad de los rivales a los cuales se enfrentará. Si bien, es más común que enfrente a clubes de Concacaf, en esta ocasión los enfrentamientos son contra equipos de alta jerarquía en las diferentes ligas.

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El primer rival de Toluca

Hay que recordar que los Diablos Rojos consiguieron su boleto después de llevarse la Concacaf Champions Cup. En el primer paso, tendrá que medirse en el Derbi de las Américas, este partido a disputarse en el mes de diciembre será ante el campeón de la Copa Libertadores, el cual se conocerá el próximo sábado 28 de noviembre.

De los clubes a los que se puede enfrentar en esta primera ronda están Palmeiras o Fluminense, quienes disputan una de las semifinales o Estudiantes y Flamengo; entre estos cuatro se encuentra el rival en el Derbi de las Américas, pero un paso antes de la final tendrá que disputar la Copa Challenger, donde en caso de clasificar ya tendría rival.

¿Toluca vs Mamelodi Sundowns?

Y es que ya se midieron el Mamelodi Sundowns vs Al-Ahli en la Copa África-Asia-Pacífico; aquí el conjunto de Sudáfrica se impuso ante la escuadra de Arabia Saudí, por lo que en éste sería el rival a vencer para los escarlatas en caso de llegar a la Copa Challenger, justo antes de llegar a la Final de la Copa Intercontinental.

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En caso de ir hasta esta fase final se tendrá que medir ante el PSG, por el momento el definido en la Copa Challenger sería uno de los clubes más poderosos en Sudáfrica, ya que la mayoría de sus elementos hoy forman parte de la Selección Nacional de ese país.

En síntesis