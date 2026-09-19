De lado quedó todo lo ocurrido en cuanto a lo futbolístico en el Atlas vs. Pumas de esta tarde en el Jalisco. Si bien fue un encuentro bastante entretenido por momentos, el foco se lo llevó una jugada puntual que dejó paralizados a todos en el estadio. Y sus consecuencias podrían ser las que nadie quería imaginar ni oír en Guadalajara.

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A los 35 minutos del primer tiempo, a Duk se le ‘trabó’ la rodilla en el césped cuando fue a disputar con fuerza un duelo sobre el borde derecho del área de los Pumas. En el intento de quedarse con el balón contra su rival, el delantero de Atlas quedó enganchado y sintió un movimiento fuera de lugar en su pierna y quedó inmovilizado.

De inmediato, el árbitro pitó y los médicos ingresaron al campo de juego a atenderlo, mientras el futbolista mostraba gestos de mucho dolor y preocupación en su rostro. Así, el caboverdiano tuvo que ser retirado en ambulancia al instante sin siquiera salir por sus propios medios y tampoco quedándose en la banca hasta el mediotiempo.

Luego de un rato de incertudimbre y sin noticias de Duk, Juan Manuel Figueroa, fiable reportero de la campaña de Atlas, lanzó el informe preliminar de la lesión del atacante. Desafortunadamente y como era de esperarse, el parte médico inicial no daba pie a la esperanza y el panorama es desolador a la espera de los estudios finalesdel caso.

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Según indicó el periodista, el primer diagnóstico sería una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda. Así se lo habrían manifestado desde el propio cuerpo médico de Atlas, parte del cual acompañó a Duk hasta el sanatorio. En las próximas horas se conocerá con seguridad cuál es la lesión, pero todo indica que será aquella.

De confirmarse el escenario esperado por los médicos, Duk se perderá todo lo que resta del Apertura 2026 con Atlas y no volverá a jugar un partido hasta el año que viene. En tal caso, tendría para entre 7 y 8 meses de recuperación, lo cual sería una pena considerando no solo su calidad sino que fue uno de los nuevos refuerzos del Grupo PRODI.