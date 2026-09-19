El futbolista de Toluca con pasado en River Plate es uno de los tres jugadores del exterior que se suman a la lista para la triple fecha de amistosos.

Lionel Scaloni amplió la lista de convocados de la Selección Argentina para los amistosos de la próxima fecha FIFA. El combinado Albiceleste ya había anunciado la nómina para enfrentará a Bolivia, Burkina Faso y Benín, pero este sábado 19 de septiembre se sumaron más nombres y puntualmente uno llamó la atención: el de Santiago Simón.

Publicidad

El futbolista de Toluca con pasado en River Plate ya había recibido el llamado de Scaloni en 2021, pero en aquella oportunidad no había sumado minutos. Ahora, con 24 años, vuelve a una convocatoria con más madurez y como una variante para el carril derecho.

Santiago Simón, de Toluca, fue convocado a la Selección Argentina Getty Images)

Simón llegó a los Diablos Rojos en 2025 y bajo la conducción del Antonio Mohamed se consagró campeón tanto a nivel local como internacional. Sin embargo, lo que realmente explica su presencia en la lista de convocados es cómo se afianzó en su nueva posición.

Publicidad

El carril derecho de la defensa de la Selección Argentina ha sido un sector que no ha brindado garantías en el último tiempo. El nivel de Nahuel Molina en el Mundial 2026 estuvo por debajo de las expectativas y una muestra de ello fue que Scaloni lo reemplazó en más de una oportunidad por Gonzalo Montiel en los segundos tiempos de la cita mundialista.

De hecho, si nos vamos más atrás en el tiempo nos encontramos con que el seleccionador argentino ha convocado a futbolistas inesperados como el español Pablo Maffeo en su búsqueda de probar alternativas en ese puesto. Ahora, Simón tendrá su oportunidad luego sus buenas presentaciones con Toluca.

Encuesta¿Te gusta la convocatoria de Santiago Simón? ¿Te gusta la convocatoria de Santiago Simón? YA VOTARON 0 PERSONAS

Guido Rodríguez había sido el último jugador de la Liga MX en ser convocado a la Selección Argentina

Publicidad

El antecedente más reciente de un futbolista de la Liga MX jugando para la Selección Argentina es el de Guido Rodríguez. El centrocampista, que se consagró campeón del Mundial de Qatar 2022, recibió el llamado en 2017, cuando pertenecía a Xolos de Tijuana.

En síntesis