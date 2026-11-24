No todos los entrenadores que pasan por México logran dejar su huella en tantos equipos. El legado de Antonio Mohamed en la Liga MX ha sido extraordinario, entre todos los clubes que le ha tocado dirigir y con todos los títulos que ha dejado a su andar. Su último paso por el ‘Infierno’ ha sido el broche de oro a una herencia grandiosa.

Publicidad

Luego de la reconstrucción que comenzó Renato Paiva en el conjunto escarlata, el ‘Turco’ le dio un salto de calidad a Toluca y lo llevó a lo más alto. El entrenador, incluso, todavía puede seguir elevando a la institución ya que le queda jugar la Copa Intercontinental, donde podría hasta enfrentar al PSG. Sin embargo, luego de ello dirá adiós.

La confirmación de la salida de Antonio Mohamed invita no solo a la especulación de los hinchas sobre un reemplazante, sino a mismos aspirantes. Y hay un reconocido DT que ya se postuló a ser el sucesor del exitoso timonel argentino en la banca del Toluca. No pasaron siquiera algunas horas del anuncio de Toluca y ya existen candidatos.

Después de la conferencia de prensa del ‘Turco’ confesando su partida del Infierno, Miguel Herrera levantó la mano para asumir en Toluca de cara al 2027. El actual director técnico del Atlante no ocultó las ganas de afrontar un desafío de estas características. Fue interpelado al respecto por la prensa capitalina y no dudó en contestar.

Publicidad

“¡Pues claro! Yo estoy feliz en Atlante, claro Toluca por supuesto que no puedes descartar un llamado de un equipo tan grande, pero tengo contrato y estoy muy contento…”, manifestó el Piojo de manera pública. Miguel Herrera tomó muy a gusto la consulta de los periodistas sobre la posibilidad de reemplazar al Turco, y le envió el guiño a los Diablos Rojos.

Herrera y Mohamed tienen una gran relación [Foto: Getty]

Por otra parte, Piojo Herrera se lamentó de la partida del Turco no solo de Toluca sino de la Liga MX. “Me da mucha tristeza porque Mohamed es un técnico extraordinario, un técnico que siempre ha venido a darle sabor a nuestro futbol. Son las cosas que tiene Tony, yo lo platiqué con él, que me encantaría verlo más tiempo acá y disfrutarlo más cada día de contrario en la banca. Pero es su idea, siempre ha sido su forma de ser, y la respetamos. Se va un gran técnico, y esperemos que donde se vaya le vaya muy bien“, concluyó el DT de Atlante luego de la noticia. ¿Lo tomarán en cuenta en Metepec?