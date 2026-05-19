Conoce cómo seguir en México la transmisión de la definición del primer título continental de la temporada.

La UEFA Europa League llega a la conclusión de su edición 25-26 con el partido decisivo por el título: este miércoles se conocerá al campeón de esta temporada. Friburgo y Aston Villa disputarán la gran final de la competencia continental, con un mano a mano a todo o nada. A continuación, repasa canales y plataformas que pasarán el juego.

Publicidad

¿Cómo clasificaron Friburgo y Aston Villa a la final de la UEFA Europa League?

Los ‘Breisgau-Brasilianer’ sacaron pasaje a esta última fase luego de eliminar a Sporting Braga en semifinales del torneo, gracias a un triunfo global de 4-3. Los dirigidos por Julian Schuster cayeron por 2-1 en la ida fuera de casa (Grifo), y lo remontaron con un 3-1 de local en la vuelta (Kübler x2 y Manzambi).

Los ‘Villanos’ obtuvieron boleto a esta ronda crucial tras dejar en el camino a Nottingham Forest en semis de la copa, tras una firme victoria global de 4-1. El conjunto de Unai Emery perdió por 1-0 en el primer cruce de visitante, y lo dio vuelta con un 4-0 en casa en la revancha (McGinn x2, Buendia y Watkins).

Dibu Martínez sueña con el trofeo con Aston Villa [Foto: Getty]

Publicidad

Cuándo y a qué hora juegan Friburgo vs. Aston Villa por la UEFA Europa League:

La gran final entre alemanes y británicos se llevará a cabo este miércoles 20 de mayo, en el Tüpraş Stadyumu de Estambul, sede neutral con presencia de ambos públicos. El encuentro decisivo está programado para dar comienzo a partir de las 13.00 horas del Centro de México, acompañando el almuerzo de los fanáticos mexicanos.

Dónde ver EN VIVO Friburgo vs. Aston Villa por TV en México:

La final entre los ‘Breisgau-Brasilianer’ y los ‘Villanos’ se podrá seguir en directo en todo el territorio nacional por las pantallas de pago de ESPN y Claro Sports. Estas serán las únicas dos señales a través de las cuales se podrá sintonizar el último partido internacional de esta edición por la televisión.

Dónde ver EN VIVO Friburgo vs. Aston Villa por Internet en México:

La final protagonizada por los equipos de Julian Schuster y Unai Emery contará con la transmisión en directo de la plataforma online de paga Disney+ Premium. Además, este compromiso continental se podrá observar también por medio del canal de YouTube de Claro Sports en todo el suelo mexicano.