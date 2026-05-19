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UEFA Europa League

Dónde ver EN VIVO Friburgo vs. Aston Villa: TV y streaming online para ver la final de la UEFA Europa League

Conoce cómo seguir en México la transmisión de la definición del primer título continental de la temporada.

Aston Villa va por toda la gloria en Estambul.
© Getty ImagesAston Villa va por toda la gloria en Estambul.

La UEFA Europa League llega a la conclusión de su edición 25-26 con el partido decisivo por el título: este miércoles se conocerá al campeón de esta temporada. Friburgo y Aston Villa disputarán la gran final de la competencia continental, con un mano a mano a todo o nada. A continuación, repasa canales y plataformas que pasarán el juego.

¿Cómo clasificaron Friburgo y Aston Villa a la final de la UEFA Europa League?

Los ‘Breisgau-Brasilianer’ sacaron pasaje a esta última fase luego de eliminar a Sporting Braga en semifinales del torneo, gracias a un triunfo global de 4-3. Los dirigidos por Julian Schuster cayeron por 2-1 en la ida fuera de casa (Grifo), y lo remontaron con un 3-1 de local en la vuelta (Kübler x2 y Manzambi).

Los ‘Villanos’ obtuvieron boleto a esta ronda crucial tras dejar en el camino a Nottingham Forest en semis de la copa, tras una firme victoria global de 4-1. El conjunto de Unai Emery perdió por 1-0 en el primer cruce de visitante, y lo dio vuelta con un 4-0 en casa en la revancha (McGinn x2, Buendia y Watkins).

Dibu Martínez sueña con el trofeo con Aston Villa [Foto: Getty]

Dibu Martínez sueña con el trofeo con Aston Villa [Foto: Getty]

Cuándo y a qué hora juegan Friburgo vs. Aston Villa por la UEFA Europa League:

La gran final entre alemanes y británicos se llevará a cabo este miércoles 20 de mayo, en el Tüpraş Stadyumu de Estambul, sede neutral con presencia de ambos públicos. El encuentro decisivo está programado para dar comienzo a partir de las 13.00 horas del Centro de México, acompañando el almuerzo de los fanáticos mexicanos.

Dónde ver EN VIVO Friburgo vs. Aston Villa por TV en México:

La final entre los ‘Breisgau-Brasilianer’ y los ‘Villanos’ se podrá seguir en directo en todo el territorio nacional por las pantallas de pago de ESPN y Claro Sports. Estas serán las únicas dos señales a través de las cuales se podrá sintonizar el último partido internacional de esta edición por la televisión.

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Dónde ver EN VIVO Friburgo vs. Aston Villa por Internet en México:

La final protagonizada por los equipos de Julian Schuster y Unai Emery contará con la transmisión en directo de la plataforma online de paga Disney+ Premium. Además, este compromiso continental se podrá observar también por medio del canal de YouTube de Claro Sports en todo el suelo mexicano.

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Martín Zajic
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