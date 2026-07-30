¿Cuántos goles necesita el Benfica para remontar la serie ante el St. Gallen por la Europa League?

Conoce la información precisa sobre el duelo de las Águilas ante un rival que en los papeles previos no iba a presentar tanta complejidad.

Benfica afronta una cita decisiva en la fase clasificatoria de la UEFA Europa League frente al FC St. Gallen. Tras caer por 2-1 en el choque de ida, el equipo de Lisboa vuelve a su estadio con la obligación de revertir el resultado acumulado para mantener vivas sus aspiraciones internacionales.

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Los resultados que mantienen con vida a Benfica en la Europa League

Para forzar la prórroga y estirar la definición al tiempo suplementario, el Benfica necesita ganar por exactamente un gol de diferencia (1-0, 2-1, 3-2). Tras la eliminación de la regla del gol de visitante en las competencias de la UEFA, cualquier victoria por la mínima iguala el resultado global en dos tantos por bando y lleva la definición al tiempo extra de 30 minutos o a los tiros desde el punto penal.

En cambio, si el elenco luso pretende clasificar de manera directa dentro de los 90 minutos reglamentarios, deberá imponerse por una ventaja de dos o más goles (2-0, 3-1, 4-2). Un triunfo por ese margen dará vuelta el resultado acumulado a su favor sin necesidad de pasar por el alargue. Por el contrario, cualquier empate o derrota dejará a las Águilas fuera del certamen continental.

El panorama para los portugueses resulta claro y la desventaja de un tanto aparece como un desafío totalmente alcanzable en condición de local. Benfica cuenta con la jerarquía individual para dar vuelta la llave frente al cuadro suizo y meterse en la siguiente ronda del torneo.

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En síntesis