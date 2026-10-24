Alineaciones de Atlanta United y Chicago Fire por la MLS: formaciones probables

Atlanta United y Chicago Fire se enfrentan este sábado 24 de octubre en el Mercedes-Benz Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Atlanta United recibe a Chicago Fire este sábado 24 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Mercedes-Benz Stadium. Atlanta United viene de caer 1-3 ante Inter Miami y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Chicago Fire viene de caer 0-1 ante New England Revolution y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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