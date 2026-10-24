Alineaciones de Atlanta United y Chicago Fire por la MLS: formaciones probables

Atlanta United recibe a Chicago Fire este sábado 24 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Mercedes-Benz Stadium. Atlanta United viene de caer 1-3 ante Inter Miami y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Chicago Fire viene de caer 0-1 ante New England Revolution y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Atlanta United y Chicago Fire
Atlanta United (4-3-3): Lucas Hoyos, Tomás Jacob, Paulo Díaz, Júnior Alonso, Elías Báez, Giuliano Galoppo, Tristan Muyumba, Mauricio Amaro, Miguel Almirón, Breel Embolo, Aleksey Miranchuk. DT: Tata Martino.
Chicago Fire (4-3-3): Chris Brady, Leonardo Barroso, Andreas Hanche-Olsen, Mbekezeli Mbokazi, Andrew Gutman, Anton Salétros, Djé D'avilla, Maren Haile-Selassie, Philip Zinckernagel, Robert Lewandowski, Jonathan Bamba. DT: Gregg Berhalter.
La previa de Atlanta United y Chicago Fire: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 24 de octubre
- Hora: 17:30 (hora de México)
- Estadio: Mercedes-Benz Stadium
- Historial: 19 cruces — Atlanta United ganó 8, Chicago Fire ganó 7 y empataron 4
- Último antecedente: 12/04/2026: Chicago Fire 1-0 Atlanta United
- Próximo partido de Atlanta United: vs. New York City FC, miércoles 28 de octubre
- Próximo partido de Chicago Fire: vs. Orlando City, jueves 29 de octubre