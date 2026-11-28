Charlotte FC y Chicago Fire se enfrentan este sábado 28 de noviembre en el Bank of América Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Charlotte FC recibe a Chicago Fire este sábado 28 de noviembre desde las 11:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la MLS, se disputará en el Bank of América Stadium. Charlotte FC viene de ganarle 2-1 a Chicago Fire y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Chicago Fire viene de caer 1-2 ante Charlotte FC y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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Las alineaciones de Charlotte FC y Chicago Fire

Charlotte FC (4-2-3-1): Kristijan Kahlina, Nathan Byrne, Morrison Agyemang, Henry Kessler, Harry Toffolo, Ashley Westwood, Pep Biel, Djibril Diani, Liel Abada, Idan Toklomati, Allan Saint-Maximin. DT: Dean Smith.

Chicago Fire (4-4-2): Chris Brady, Jonathan Dean, Jack Elliott, Mbekezeli Mbokazi, Andrew Gutman, Philip Zinckernagel, Anton Salétros, Djé D'avilla, Jonathan Bamba, Robert Lewandowski, Maren Haile-Selassie. DT: Gregg Berhalter.

La previa de Charlotte FC y Chicago Fire: todo lo que hay que saber

Día: sábado 28 de noviembre

sábado 28 de noviembre Hora: 11:30 (hora de México)

11:30 (hora de México) Estadio: Bank of América Stadium

Bank of América Stadium Historial: 11 cruces — Charlotte FC ganó 6, Chicago Fire ganó 5 y empataron 0

11 cruces — Charlotte FC ganó 6, Chicago Fire ganó 5 y empataron 0 Último antecedente: 22/11/2026: Chicago Fire 1-2 Charlotte FC