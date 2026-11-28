Charlotte FC recibe a Chicago Fire este sábado 28 de noviembre desde las 11:30 hora de México. El encuentro por la MLS se disputará en el Bank of América Stadium.
Ambos necesitan puntos y llegan con esa urgencia al cruce.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Charlotte FC ganó 2-1 como visitante ante Chicago Fire. Antes empató 3-3 como visitante ante Inter Miami.
Chicago Fire viene de perder 1-2 como local ante Charlotte FC. Antes perdió 3-4 como local ante Columbus Crew.
El historial entre Charlotte FC y Chicago Fire
Charlotte FC y Chicago Fire se enfrentaron 11 veces en los últimos años: 6 triunfos de Charlotte FC y 5 de Chicago Fire.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/11/2026
|Chicago Fire vs. Charlotte FC
|1-2
|MLS
|26/09/2026
|Charlotte FC vs. Chicago Fire
|0-1
|MLS
|02/08/2026
|Chicago Fire vs. Charlotte FC
|2-1
|MLS
|29/06/2025
|Chicago Fire vs. Charlotte FC
|3-2
|MLS
|17/05/2025
|Charlotte FC vs. Chicago Fire
|1-4
|MLS
|02/10/2024
|Charlotte FC vs. Chicago Fire
|4-3
|MLS
|16/05/2024
|Chicago Fire vs. Charlotte FC
|0-1
|MLS
|08/10/2023
|Chicago Fire vs. Charlotte FC
|0-2
|MLS
|17/05/2023
|Charlotte FC vs. Chicago Fire
|2-1
|MLS
|18/09/2022
|Chicago Fire vs. Charlotte FC
|2-3
|MLS
Horario del partido
- México: 11:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV, SiriusXM FC
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
En síntesis
- Charlotte FC y Chicago Fire se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.