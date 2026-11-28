Charlotte FC y Chicago Fire se enfrentan este sábado 28 de noviembre, en el Bank of América Stadium, por la MLS. Los detalles de la televisación.

Charlotte FC recibe a Chicago Fire este sábado 28 de noviembre desde las 11:30 hora de México. El encuentro por la MLS se disputará en el Bank of América Stadium.

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Ambos necesitan puntos y llegan con esa urgencia al cruce.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Charlotte FC ganó 2-1 como visitante ante Chicago Fire. Antes empató 3-3 como visitante ante Inter Miami.

Chicago Fire viene de perder 1-2 como local ante Charlotte FC. Antes perdió 3-4 como local ante Columbus Crew.

El historial entre Charlotte FC y Chicago Fire

Charlotte FC y Chicago Fire se enfrentaron 11 veces en los últimos años: 6 triunfos de Charlotte FC y 5 de Chicago Fire.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 22/11/2026 Chicago Fire vs. Charlotte FC 1-2 MLS 26/09/2026 Charlotte FC vs. Chicago Fire 0-1 MLS 02/08/2026 Chicago Fire vs. Charlotte FC 2-1 MLS 29/06/2025 Chicago Fire vs. Charlotte FC 3-2 MLS 17/05/2025 Charlotte FC vs. Chicago Fire 1-4 MLS 02/10/2024 Charlotte FC vs. Chicago Fire 4-3 MLS 16/05/2024 Chicago Fire vs. Charlotte FC 0-1 MLS 08/10/2023 Chicago Fire vs. Charlotte FC 0-2 MLS 17/05/2023 Charlotte FC vs. Chicago Fire 2-1 MLS 18/09/2022 Chicago Fire vs. Charlotte FC 2-3 MLS

Horario del partido

México: 11:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV, SiriusXM FC

Apple TV, SiriusXM FC Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

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En síntesis