Chicago Fire y Charlotte FC se enfrentan este domingo 22 de noviembre, en el SeatGeek Stadium, por la jornada 11 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Chicago Fire recibe a Charlotte FC este domingo 22 de noviembre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la MLS, se disputará en el SeatGeek Stadium.

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Chicago Fire llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Charlotte FC tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Chicago Fire viene de perder 3-4 como local ante Columbus Crew. El equipo ocupa el puesto 6 con 16 puntos. Antes ganó 4-2 como visitante ante Colorado Rapids.

Charlotte FC empató 3-3 como visitante ante Inter Miami en la fecha anterior. Charlotte FC está 8° en la tabla con 14 puntos. Antes ganó 4-0 como local ante Orlando City.

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El historial entre Chicago Fire y Charlotte FC

Chicago Fire y Charlotte FC se enfrentaron 10 veces en los últimos años: 5 triunfos de Chicago Fire y 5 de Charlotte FC.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/09/2026 Charlotte FC vs. Chicago Fire 0-1 MLS 02/08/2026 Chicago Fire vs. Charlotte FC 2-1 MLS 29/06/2025 Chicago Fire vs. Charlotte FC 3-2 MLS 17/05/2025 Charlotte FC vs. Chicago Fire 1-4 MLS 02/10/2024 Charlotte FC vs. Chicago Fire 4-3 MLS 16/05/2024 Chicago Fire vs. Charlotte FC 0-1 MLS 08/10/2023 Chicago Fire vs. Charlotte FC 0-2 MLS 17/05/2023 Charlotte FC vs. Chicago Fire 2-1 MLS 18/09/2022 Chicago Fire vs. Charlotte FC 2-3 MLS 06/08/2022 Charlotte FC vs. Chicago Fire 2-3 MLS

Horario del partido

México: 17:30 hs

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Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Fox Sports 1, Apple TV, Fubo, FOX Deportes, FOX One, SiriusXM FC

Fox Sports 1, Apple TV, Fubo, FOX Deportes, FOX One, SiriusXM FC Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Columbus Crew vs. Inter Miami — viernes 27 de noviembre, 19:00 hs

Philadelphia Union vs. New England Revolution — sábado 28 de noviembre, 15:30 hs

Portland Timbers vs. FC Dallas — sábado 28 de noviembre, 21:30 hs

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En síntesis