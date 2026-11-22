Chicago Fire recibe a Charlotte FC este domingo 22 de noviembre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la MLS, se disputará en el SeatGeek Stadium.
Chicago Fire llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Charlotte FC tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Chicago Fire viene de perder 3-4 como local ante Columbus Crew. El equipo ocupa el puesto 6 con 16 puntos. Antes ganó 4-2 como visitante ante Colorado Rapids.
Charlotte FC empató 3-3 como visitante ante Inter Miami en la fecha anterior. Charlotte FC está 8° en la tabla con 14 puntos. Antes ganó 4-0 como local ante Orlando City.
El historial entre Chicago Fire y Charlotte FC
Chicago Fire y Charlotte FC se enfrentaron 10 veces en los últimos años: 5 triunfos de Chicago Fire y 5 de Charlotte FC.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/09/2026
|Charlotte FC vs. Chicago Fire
|0-1
|MLS
|02/08/2026
|Chicago Fire vs. Charlotte FC
|2-1
|MLS
|29/06/2025
|Chicago Fire vs. Charlotte FC
|3-2
|MLS
|17/05/2025
|Charlotte FC vs. Chicago Fire
|1-4
|MLS
|02/10/2024
|Charlotte FC vs. Chicago Fire
|4-3
|MLS
|16/05/2024
|Chicago Fire vs. Charlotte FC
|0-1
|MLS
|08/10/2023
|Chicago Fire vs. Charlotte FC
|0-2
|MLS
|17/05/2023
|Charlotte FC vs. Chicago Fire
|2-1
|MLS
|18/09/2022
|Chicago Fire vs. Charlotte FC
|2-3
|MLS
|06/08/2022
|Charlotte FC vs. Chicago Fire
|2-3
|MLS
Horario del partido
- México: 17:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Fox Sports 1, Apple TV, Fubo, FOX Deportes, FOX One, SiriusXM FC
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Columbus Crew vs. Inter Miami — viernes 27 de noviembre, 19:00 hs
- Philadelphia Union vs. New England Revolution — sábado 28 de noviembre, 15:30 hs
- Portland Timbers vs. FC Dallas — sábado 28 de noviembre, 21:30 hs
En síntesis
- Chicago Fire y Charlotte FC se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la jornada 11 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Chicago Fire suma 16 puntos en el torneo.
- Charlotte FC suma 14 puntos en el torneo.