Chicago Fire y Charlotte FC se enfrentan este domingo 22 de noviembre en el SeatGeek Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Chicago Fire recibe a Charlotte FC este domingo 22 de noviembre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la MLS, se disputará en el SeatGeek Stadium. Chicago Fire viene de caer 3-4 ante Columbus Crew y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Charlotte FC viene de empatar 3-3 con Inter Miami y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

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