Chicago Fire recibe a Charlotte FC este domingo 22 de noviembre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la MLS, se disputará en el SeatGeek Stadium. Chicago Fire viene de caer 3-4 ante Columbus Crew y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Charlotte FC viene de empatar 3-3 con Inter Miami y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Chicago Fire y Charlotte FC
Chicago Fire (4-4-2): Chris Brady, Jonathan Dean, Jack Elliott, Mbekezeli Mbokazi, Andrew Gutman, Philip Zinckernagel, Anton Salétros, Djé D'avilla, Jonathan Bamba, Robert Lewandowski, Maren Haile-Selassie. DT: Gregg Berhalter.
Charlotte FC (4-3-3): Kristijan Kahlina, Nathan Byrne, Morrison Agyemang, Henry Kessler, Harry Toffolo, Ashley Westwood, Pep Biel, Djibril Diani, Liel Abada, Idan Toklomati, Allan Saint-Maximin. DT: Dean Smith.
La previa de Chicago Fire y Charlotte FC: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 22 de noviembre
- Hora: 17:30 (hora de México)
- Estadio: SeatGeek Stadium
- Historial: 10 cruces — Chicago Fire ganó 5, Charlotte FC ganó 5 y empataron 0
- Último antecedente: 26/09/2026: Charlotte FC 0-1 Chicago Fire
- Próximo partido de Chicago Fire: vs. Charlotte FC, sábado 28 de noviembre
- Próximo partido de Charlotte FC: vs. Chicago Fire, sábado 28 de noviembre