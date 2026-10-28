Alineaciones de Austin FC y Real Salt Lake por la MLS: formaciones probables

Austin FC y Real Salt Lake se enfrentan este miércoles 28 de octubre en el Q2 Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Austin FC recibe a Real Salt Lake este miércoles 28 de octubre desde las 18:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se disputará en el Q2 Stadium. Austin FC viene de ganarle 2-1 a Sporting Kansas City y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Real Salt Lake viene de ganarle 3-0 a St. Louis City y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

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