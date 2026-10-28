Alineaciones de Austin FC y Real Salt Lake por la MLS: formaciones probables

Austin FC recibe a Real Salt Lake este miércoles 28 de octubre desde las 18:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se disputará en el Q2 Stadium. Austin FC viene de ganarle 2-1 a Sporting Kansas City y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Real Salt Lake viene de ganarle 3-0 a St. Louis City y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Austin FC y Real Salt Lake
Austin FC (3-4-3): Damian Las, Mikkel Desler, Ilie Sánchez, Guilherme Biro, Joseph Rosales, Besard Šabović, Jorge Alastuey, Jon Gallagher, Myrto Uzuni, Brandon Vázquez, Facundo Torres. DT: Davy Arnaud.
Real Salt Lake (3-4-3): Rafael Cabral, Luc De Fougerolles, Philip Quinton, Kobi Joseph Henry, Dominik Marczuk, Stijn Spierings, Noel Caliskan, Juan Manuel Sanabria, Saba Lobzhanidze, Sergi Solans, Morgan Guilavogui. DT: Pablo Mastroeni.
La previa de Austin FC y Real Salt Lake: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 28 de octubre
- Hora: 18:30 (hora de México)
- Estadio: Q2 Stadium
- Historial: 12 cruces — Austin FC ganó 4, Real Salt Lake ganó 6 y empataron 3
- Último antecedente: 15/03/2026: Real Salt Lake 2-1 Austin FC
- Próximo partido de Austin FC: vs. LA Galaxy, sábado 31 de octubre
- Próximo partido de Real Salt Lake: vs. San Jose Earthquakes, sábado 31 de octubre