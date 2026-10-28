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Alineaciones de Austin FC y Real Salt Lake por la MLS: formaciones probables

Austin FC y Real Salt Lake se enfrentan este miércoles 28 de octubre en el Q2 Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Austin vs. Real Salt Lake, MLS
Austin vs. Real Salt Lake, MLS

Austin FC recibe a Real Salt Lake este miércoles 28 de octubre desde las 18:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se disputará en el Q2 Stadium. Austin FC viene de ganarle 2-1 a Sporting Kansas City y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Real Salt Lake viene de ganarle 3-0 a St. Louis City y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Austin FC y Real Salt Lake

Austin FC (3-4-3): Damian Las, Mikkel Desler, Ilie Sánchez, Guilherme Biro, Joseph Rosales, Besard Šabović, Jorge Alastuey, Jon Gallagher, Myrto Uzuni, Brandon Vázquez, Facundo Torres. DT: Davy Arnaud.

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Real Salt Lake (3-4-3): Rafael Cabral, Luc De Fougerolles, Philip Quinton, Kobi Joseph Henry, Dominik Marczuk, Stijn Spierings, Noel Caliskan, Juan Manuel Sanabria, Saba Lobzhanidze, Sergi Solans, Morgan Guilavogui. DT: Pablo Mastroeni.

La previa de Austin FC y Real Salt Lake: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 28 de octubre
  • Hora: 18:30 (hora de México)
  • Estadio: Q2 Stadium
  • Historial: 12 cruces — Austin FC ganó 4, Real Salt Lake ganó 6 y empataron 3
  • Último antecedente: 15/03/2026: Real Salt Lake 2-1 Austin FC
  • Próximo partido de Austin FC: vs. LA Galaxy, sábado 31 de octubre
  • Próximo partido de Real Salt Lake: vs. San Jose Earthquakes, sábado 31 de octubre
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